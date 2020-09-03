Приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября

Приговор актеру Михаилу Ефремову огласят восьмого сентября в 11.00. Ранее прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима. В свою очередь, адвокаты надеются на «справедливый приговор», но без лишения свободы, пишет РИА Новости.

Ранее Ефремов признал вину в смертельном ДТП в центре Москвы.

За смертельное ДТП гособвинитель просит для Ефремова 11 лет колонии

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водителя - курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова - госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков.