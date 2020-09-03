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Новые правила расчета стоимости ОСАГО вступили в силу в России

В России вступило в силу указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО и позволяющее страховщикам подбирать водителям более персонализированный тариф.

Так, для владельцев легковых автомобилей диапазон базовых ставок расширится на 10 процентов вверх и вниз и будет находится в рамках 2471-5436 рублей, пишет РИА Новости.

Указание дополняет поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, которые вступили в силу 24 августа.

Согласно новых правил, страховщики при определении тарифа для каждого водителя могут учитывать дополнительные личностные факторы: семейное положение, наличие детей и другие.

«Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск», - говорится в сообщении Центробанка.

В то же время регулятор определил строгий перечень критериев, которые страховщики использовать не могут. Например, национальная, расовая и языковая принадлежности.