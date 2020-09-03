Губернатор намерен скорректировать стратегию борьбы за безопасность псковских дорог

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников намерен скорректировать стратегию борьбы за безопасность псковских дорог. Об этом заявил на совещании на тему обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.
«Очевидно, существующую стратегию борьбы за безопасность псковских дорог нам всем вместе нужно внимательно проанализировать и скорректировать, - подчеркнул он. - Она явно требует изменений и принятия дополнительных решений».
По его словам, необходимо усилить контроль над нетрезвыми водителями за рулем, поскольку они представляют большую опасность для всех участников дорожного движения и часто становятся виновниками смертельных ДТП. Так было в двух резонансных случаях прошедшего месяца. В качестве решения актуального вопроса глава региона предложил усилить патрулирование со стороны регионального Управления ГИБДД УМВД России, особенно в праздничные дни, а также развернуть масштабную информационную кампанию.
«Сделать это нужно не формально, - пояснил Михаил Ведерников. - Важно, чтобы выходили те материалы, которые действительно будут работать. Необходимо также акцентировать внимание на то, что сообщение о пьяном человеке за рулем - абсолютно правильное действие. Один такой звонок может спасти не одну жизнь». При этом необходимо максимально распространить номер «горячей линии», куда можно оперативно сообщить о подобном нарушении.
В совещании приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников и руководитель регионального управления ГИБДД УМВД России Сергей Семенов.
В августе в Псковской области произошло большое количество резонансных дорожно-транспортных происшествий, в которых, в том числе, погибли дети. При этом в текущем году с января по август показатель количества аварий снизился на 4,7% - до 559 случаев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но количество погибших увеличилось на 50% - до 90 человек.