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Интерактивную карту аварийных дорожных участков создадут в Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников поручил создать интерактивную карту аварийных дорожных участков в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Все занесенные на нее данные будут проанализированы, пояснил Михаил Ведерников в ходе совещания на тему обеспечения безопасности дорожного движения. Также губернатор отметил тревожную статистику роста аварийности на участках дорог, которые приводятся в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

На увеличение безопасности предлагается направлять средства экономии с разыгранных ранее аукционов.

«Отдельно хочу обратить ваше внимание на привлечение жителей области к выявлению проблемных вопросов. ГИБДД располагает данными, где ДТП происходят регулярно, повторяются. Если это не единичный случай, то необходимо выяснять, в чем проблема, совместно разработать комплекс решений», - добавил губернатор.

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В совещании приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников и руководитель регионального управления ГИБДД УМВД России Сергей Семенов.