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«Дорожная карта» для решения вопросов безопасности на дорогах появится в Псковской области

05.09.2020 13:05|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Михаил Ведерников поручил создать «дорожную карту» для комплексного решения актуальных вопросов обеспечения безопасности дорожного движения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ней будет отражено, что необходимо сделать и на каких участках дорог, сколько средств на это понадобится и в какие сроки необходимо работы провести.

«Будем по ней двигаться. Других вариантов я не вижу, иначе все время мы будем принимать какие-то точечные решения по результатам очередного резонансного ДТП», - отметил глава региона на совещании.

В ходе совещания обсуждалось, что в Псковскую область могут быть закуплены дополнительные комплексы фотофиксации скорости, в том числе передвижные. Также на въездах в Псковскую область и на региональных дорогах появятся информационные щиты, призывающие автовладельцев соблюдать правила дорожного движения. Их наполнение будет разработано совместно с представителями регионального УМВД России.

В совещании приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников и руководитель регионального управления ГИБДД УМВД России Сергей Семенов.

Теги: #ведерников #ГИБДД #дорожное движение
Источник: Псковская Лента Новостей
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