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Сотрудники ГИБДД Острова подарили школьникам световозвращатели

В рамках акции «Неделя безопасности» сотрудники ГИБДД Острова провели профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, цель акции - профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов.

С юными участниками дорожного движения сотрудники полиции провели обучающие беседы и еще раз напомнили основные правила при переходе проезжей части по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, обязанности пешеходов и нормы поведения вблизи дороги. Родителям также напомнили об обязательном использовании ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке детей.

Всем детям вручили светоотражающие элементы, которые делают ребенка заметными в вечернее время и в условиях недостаточной видимости. Их можно закрепить на верхней одежде или школьном рюкзаке.

Подобные мероприятия в сентябре пройдут во всех районах области.