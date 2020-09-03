Псковичам напомнили, как зарегистрировать транспорт в электронной форме

Как получить государственные услуги по регистрации автотранспортных средств в электронной форме, рассказали в пресс-службе УМВД по Псковской области.
Подача заявлений на получение государственных услуг по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним, приему квалификационных экзаменов, замене и выдаче водительских удостоверений может осуществляться в электронной форме (то есть с использованием Единого интернет-портала оказания государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru). При использовании данного ресурса есть возможность выбора даты и времени, удобных для вас.
Кроме того, можно значительно сэкономить при оплате государственных пошлин – размер скидки составляет 30 %.И для этого требуется:
- зарегистрироваться на портале госуслуг и открыть свой личный кабинет;
- выбрать необходимую услугу в предложенном перечне;
- выбрать тип предоставления услуги – электронный;
- заполнить предлагаемый бланк электронного заявления;
- выбрать подразделение ГИБДД, а также дату и время, удобные для визита;
- отправить заполненную форму заявления;
- после появления в личном кабинете формы для оплаты госпошлины со скидкой необходимо произвести оплату любым удобным безналичным способом;
- при успешной платежной транзакции заявителю на телефон или электронную почту придет сообщение с приглашением в отделение ГИБДД.
При возникновении каких-либо затруднений вы можете обратиться в ближайшее регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД, где вам окажут необходимую помощь.