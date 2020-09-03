Госавтоинспекция информирует автолюбителей о режиме работы МРЭО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.
МРЭО (г. Псков, ул. Труда, 75) осуществляет прием граждан по следующим вопросам:
Замена водительского удостоверения в связи с окончанием срока действия, утратой, изменения персональных данных осуществляется в кабинете №117 (телефон 59-28-48), по вторникам-пятницам с 8.00 до 18.15, перерыв с 12.30 до 13.30, по субботам с 8.00 до 15.00 без перерыва. Прием осуществляется в порядке «живой очереди», а также по предварительный записи через единый портал государственных и муниципальных услуг.
Проведение теоретической части квалификационных экзаменов осуществляется в кабинете №110 (телефоны 59-28-43, 59-28-23), по вторникам-пятницам с 8.00 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.30, по субботам с 8.00 до 15.00 без перерыва. Прием ведется в порядке «живой очереди», а также по предварительный записи через единый портал государственных и муниципальных услуг.
Проведение практической части квалификационных экзаменов осуществляется в кабинете №110 (телефоны 59-28-43,59-28-23), по вторникам-пятницам с 8.00 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.30, по субботам с 08.00 до 15.00 без перерыва. Прием проводится при личном обращении, с назначением даты и времени проведения экзамена, а также по предварительный записи через единый портал государственных и муниципальных услуг.
Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним осуществляется на втором этаже административного здания УГИБДД (телефон 59-28-13), по вторникам-пятницам с 8.00 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.30, по субботам с 8.00 до 15.00 без перерыва. Прием осуществляется с использованием терминала электронной очереди, а также по предварительный записи через единый портал государственных и муниципальных услуг.
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