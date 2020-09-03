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ГИБДД напоминает псковичам о «слепых зонах» во дворах

20.09.2020 12:04|ПсковКомментариев: 0

Быть осторожными и помнить о «слепых зонах» во дворах домов призывает жителей региона Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области. Соответствующие рекомендации размещены в воскресенье, 20 сентября на сайте УМВД. 

«Родители должны помнить, что дворовая территория – место особого контроля. К сожалению, наши дворы давно перестали быть безопасными. Большое количество припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, гаражи, другие постройки создают «слепые зоны» - места с ограниченной видимостью. Даже находясь на прогулке с малышом, родители не всегда успевают среагировать на его передвижения. И, к сожалению, нескольких секунд бывает достаточно, чтобы, догоняя мячик, ребенок попал под колеса автомобиля.

Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять несовершеннолетних во дворе без присмотра. Если вы отпускаете ребенка на самостоятельную прогулку, напомните ему, что выбегать перед движущимся транспортом нельзя, необходимо внимательно смотреть по сторонам, чтобы определить, нет ли приближающихся транспортных средств.  

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно осмотрительными при совершении маневров во дворах, на территории дачных и гаражных кооперативов. Нередки случаи, когда маленький ребенок, находясь неподалеку от машины, попадает под ее колеса только потому, что водитель, как правило, родственник, двигаясь задним ходом, не замечает его, поскольку малыш оказался в «слепой зоне». В подобной ситуации ребенка могут не «увидеть» и специальные датчики («парктроники»), и видеокамеры.

Уважаемые псковичи и гости города! Госавтоинспекция просит вас быть очень внимательными при движении по дворовым территориям, неукоснительно соблюдать скоростной режим. Необходимо также провести с детьми беседы о простых, но эффективных правилах безопасности", - говорится в сообщении Управления ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей
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