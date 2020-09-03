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Единый день безопасности дорожного движения прошел в Великих Луках

Единый день безопасности дорожного движения в рамках «Недели безопасности» прошел в Великих Луках 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во всех образовательных организациях города педагоги провели профилактические занятия с детьми. В детских садах прошли практические занятия в игровой форме как в группах, так и на улице во время прогулки. Детям еще раз напомнили о правилах поведения в тех или иных дорожных ситуациях.

В великолукских школах состоялись «пятиминутки» и лекционные беседы на темы: «Фликер - это ваш шанс на жизнь», «Пешеход иди на переход!», «ПДД для велосипедистов», «Автокресло - детям!».

А в утренние часы вблизи образовательных учреждений отряды ЮИД дежурили на пешеходных переходах.