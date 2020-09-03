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Михаил Мишустин подписал постановление о новых правилах проведения техосмотра автомобилей

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах проведения технического осмотра транспортных средств. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 23 сентября, пишет ТАСС.

«Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные настоящим постановлением, вступают в силу со дня вступления в силу федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и отдельные законодательные акты РФ" и действуют в течение шести лет со дня вступления в силу федерального закона», - отмечается в документе.

В 2019 году в Госдуме приняли законопроект о реформе ТО, которая была призвана изменить сложившуюся в России практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО. Реформа предполагала перевод диагностических карт в электронный вид, обязательную фотофиксацию процедуры ТО, рост штрафов для компаний, торгующих картами, и введение штрафов для водителей за езду без ТО.

Нововведения должны были заработать 7 июня 2020 года, но из-за пандемии коронавируса и усложнения экономической ситуации запуск реформы перенесли на 1 марта 2021 года.