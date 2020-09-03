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Борис Елкин: Коронавирус повлиял на работу дорожников, но не критично

Коронавирусная инфекция повлияла на работу дорожников в Псковской области, но не критично. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Были локальные трудности с поставкой материалов, - отметил он. - Но они и сейчас возникают. Поставщики материалов не были готовы к таким масштабам строительства не только в Псковской области, но и в стране».

По его словам, потребление в части дорожного строительства увеличилось в разы. «На все нужны материалы, и в больших количествах. Рынок был не готов к таким объемам. Где-то не хватает рук, где-то - техники, где-то - мобильности поставщиков», - сказал Борис Елкин.

Председатель комитета выразил надежду, что на следующий год объемы дорожного строительства в Псковской области увеличатся.

«Таких объемов работ, которые запланированы в стране по нацпроекту на 2023-2024 годы, не было никогда. Поэтому подрядчики должны развиваться» - добавил он.