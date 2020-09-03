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Борис Елкин призвал пешеходов и велосипедистов использовать светоотражатели

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин призвал пешеходов и велосипедистов использовать светоотражатели. Об этом с пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре ПЛН 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Очень важно ходить со светоотражателями в темное время суток, - подчеркнул он. - Многие считают, что это не вписывается в "архитектуру" внешнего вида человека. Но если тебя заметят на проезжей части - это сбережет твою жизнь».

Наезд на пешехода или велосипедиста в темное время суток - очень распространенный вид ДТП, напомнил Борис Елкин. «Статистика смертности на дорогах это подтверждает», - отметил он.

Кроме того, Борис Елкин добавил, что у него вызывает возмущение, когда пешеходы и велосипедисты переходят проезжую часть, слушая музыку в наушниках или погрузившись в смартфон.