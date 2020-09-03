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В России предложили ввести в такси ответственность за здоровье пассажиров

В России хотят законодательно закрепить ответственность агрегаторов и таксопарков за здоровье пассажиров. С такой инициативой к председателю комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгению Москвичеву обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Об этом пишет газета «Известия».

Управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов рассказал, что на данный момент в случае причинения вреда здоровью или имуществу пассажира в результате аварии — если вина водителя доказана — он может рассчитывать на компенсацию в пределах страхования ОСАГО — до 500 тыс. рублей.

При этом юрист добавил, что теоретически возможно дополнительное взыскание ущерба с водителя путем подачи соответствующего иска. Однако судебная практика, связанная с такими исками, крайне скудна, а случаи победы пассажира единичны. Удовлетворить свои требования за счет средств и имущества таксиста, особенно если это трудовой мигрант, даже с решением суда на руках крайне сложно.

При этом по действующему законодательству агрегатор такси не несет ответственности за пассажира, попавшего в аварию. Как в России, так и за рубежом за время работы агрегаторов возникали ситуации, когда пассажиры получали серьезные травмы и не могли взыскать компенсацию ни с водителя, ни с разработчика приложения.

Общероссийское объединение пассажиров в середине сентября направило главе комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичеву предложение дополнить его законопроект о регулировании рынка таксомоторных перевозок подробным механизмом возмещения ущерба пассажирам.

Законопроект еще в 2018 году прошел первое чтение, но с тех пор нижней палатой больше не рассматривался. Один из его спорных моментов — запрет на допуск к перевозкам водителей, официально не трудоустроенных в таксомоторной компании или агрегаторе. Участники рынка считают, что это положение увеличит расходы компаний и приведет к росту цен на услуги такси и падению спроса.