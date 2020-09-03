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АвтоМир / Официально

Штрафы за ДТП в нетрезвом виде предложили поднять до 3,5 млн рублей

29.09.2020 07:50|ПсковКомментариев: 0

Общественники и юристы отправили в Госдуму свои предложения по ужесточению наказания за серьезные дорожно-транспортные происшествия. Помимо лишения свободы специалисты компаний AVG Legal, VvCube и «Дело жизни» считают необходимым ввести штраф 2-2,5 млн рублей за аварии со смертельным исходом, совершенные нетрезвым водителем.

Максимальный штраф (до 3,5 млн рублей) предполагается за «пьяное» ДТП с несколькими жертвами, пишет газета «Известия». Свои предложения юристы уже отправили председателю комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову.

В общественном движении «Синие Ведерки», в свою очередь, считают разумным признать отягчающим обстоятельством в ДТП с тяжкими последствиями факт неоднократных грубых нарушений ПДД. Обращение было направлено председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову. Тот поддержал инициативу. По словам депутата, предложенные меры в Госдуме готовы облачить в форму поправок или же довести до сведения судов.

Теги: #ДТП #штраф
Источник: Псковская Лента Новостей
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