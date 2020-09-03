←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кто и что Ремонтирует в Пскове
Все ограничения движения
Медсправки Для водителей
Последние Секунды жизни
Колпаки от 550 рублей
Шина Плюс Широкий выбор шин
План Б На Инженерной
Где заправить Кондиционер
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Колючий Сюрприз
ещё Официально 03.09.2020 09:420 Лоси, дедушки и ДТП на льду озера. Особенности работы ГИБДД Псковского района 06.10.2020 07:420 Оформление выплат по ОСАГО планируют проводить в онлайн-режиме 06.10.2020 07:280 В России предлагают ввести штраф за парковку на газоне 30.09.2020 07:240 Треть российских АЗС может закрыться до конца года 29.09.2020 07:500 Штрафы за ДТП в нетрезвом виде предложили поднять до 3,5 млн рублей 28.09.2020 08:190 В России предложили ввести в такси ответственность за здоровье пассажиров
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

Оформление выплат по ОСАГО планируют проводить в онлайн-режиме

06.10.2020 07:42|ПсковКомментариев: 0

Страховщиков хотят обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Госдумы, уже получил одобрение в Минфине с некоторыми замечаниями. Ведомство подготовило проект отзыва правительства, пишет газета «Известия».

Министерство отмечает, что авторам инициативы необходимо проработать возможные риски при использовании электронного документооборота. Кроме того, предлагается включить в изменения и нормы использования страховыми компаниями простой электронной подписи при оформлении документов. А также — оценить расходы операторов информационных систем на их доработку.

Законопроект разработала группа депутатов от «Единой России» — Анатолий Аксаков, Анатолий Выборный, Игорь Дивинский и Алексей Изотов. В пояснительной записке к нему отмечается, что по действующему законодательству потерпевший должен лично или по почте предоставлять в страховую компанию все необходимые документы в бумажном виде.

Законопроект исключает эту обязанность. Кроме того, он допускает возможность осмотра транспортного средства страховщиком на расстоянии — путем обмена с потерпевшим фото- и видоматериалами с помощью мобильного приложения, позволяет использовать для обмена информацией Единый портал госуслуг.

Законодательные изменения встретили поддержку и в страховых компаниях. Игроки отрасли отмечают, что уже работают над созданием «суперсеврвиса», в том числе — с функцией для компенсации убытков дистанционно. Однако в сообществе автомобилистов опасаются, что онлайн-рассмотрение заявлений приведет к росту отказов в выплатах.

Теги: #ОСАГО #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Возите ли вы своих детей в садик/школу на машине?
В опросе приняло участие 1045 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
06.10.2020, 07:420 Оформление выплат по ОСАГО планируют проводить в онлайн-режиме 06.10.2020, 07:280 В России предлагают ввести штраф за парковку на газоне 05.10.2020, 18:240 Участок улицы Ижорского батальона отремонтируют в Пскове до 30 ноября 05.10.2020, 17:070 У псковских таксистов проверяют наличие документов и масок
05.10.2020, 16:591 В тройном ДТП на Рижском проспекте в Пскове никто не пострадал 05.10.2020, 16:301 Парковочная площадка появилась на Рижском проспекте, 51 в Пскове 05.10.2020, 14:260 Водитель «Ауди» сломал ногу в результате ДТП в Гдовском районе 05.10.2020, 11:050 Пьяных водителей повторно поймали полицейские в Невеле и Острове
05.10.2020, 10:260 Водитель пострадал в столкновении двух «Ауди» на Инженерной в Пскове. ФОТО 05.10.2020, 09:351 Жители Порховского района поблагодарили за работу машиниста автогрейдера 05.10.2020, 08:570 Тройное ДТП затрудняет движение на Ольгинском мосту и Рижском проспекте 04.10.2020, 22:111 Фотофакт: На одной из дорог в Кунье асфальт держится 50 лет
04.10.2020, 14:435 Центр Пскова перестанут перекрывать на время проведения сельхозярмарок 04.10.2020, 14:250 В Красногородске планируют обустроить новый тротуар длиной 1,35 км 03.10.2020, 21:250 «Мерседес» съехал в кювет под Псковом 03.10.2020, 18:450 Два автомобиля столкнулись на улице Гоголя в Пскове
03.10.2020, 15:372 Финал чемпионата России по ралли стартовал в Пскове. ФОТО 03.10.2020, 14:470 Новые автобусы на газомоторном топливе поступили в Псковпассажиравтотранс 02.10.2020, 18:592 В Пскове велосипедист госпитализирован после наезда на пешеходном переходе 02.10.2020, 18:451 Большинство автобусных маршрутов в Пскове изменится в субботу
02.10.2020, 16:510 В Пскове работы на разделительной полосе Чудской собирают пробку 02.10.2020, 16:370 Около 4 часов доставали из кювета мусоровоз в Псковском районе 02.10.2020, 16:230 В Великих Луках закроют железнодорожный переезд на улице Дальней 02.10.2020, 15:562 Умер врезавшийся в дорожный знак псковский таксист
02.10.2020, 15:560 «Понтиак» и «Шевроле» создали пробку на Алмазной в Пскове. ФОТО 02.10.2020, 15:480 Авторы проектов новых развязок в Пскове займутся Ольгинским мостом и улицей Полковой 02.10.2020, 14:491 Три ВАЗа с пьяными водителями остановили псковские полицейские 02.10.2020, 13:430 В Гдове велосипедист врезался в автомобиль
02.10.2020, 13:280 Автомобиль такси сбил дорожный знак на улице Инженерной в Пскове 02.10.2020, 12:430 Великолучан призывают не парковаться на улице Малышева с 5 по 20 октября 02.10.2020, 10:000 Около 6 км дороги Родина – Наволок обновят благодаря нацпроекту 02.10.2020, 09:483 Смертельное ДТП в Невельском районе спровоцировал дикий лебедь
02.10.2020, 09:380 Два дня на дорогах Палкинского и Печорского районов будет ограничено движение 01.10.2020, 22:520 В Невельском районе автомобилист погиб после столкновения с лебедем 01.10.2020, 21:521 Фотофакт: Лютая парковка 01.10.2020, 21:060 В администрации Пскова рассказали об объемах гарантийного ремонта дорог
01.10.2020, 19:510 Интерактив: Когда отремонтируют двор на Коммунальной, 64-66? 01.10.2020, 19:245 Три площади и два проспекта отремонтируют в Пскове в 2021 году 01.10.2020, 17:452 В центре Пскова 3 октября будет перекрыто движение транспорта 01.10.2020, 17:367 Владимир Папорт назвал улицы, где полностью запретят парковку на проезжей части
01.10.2020, 16:540 Жителей Тямши призывают жаловаться на новое расписание автобусов 01.10.2020, 16:213 В Пскове изменят режим работы светофора на перекрестке улиц Труда - Школьная 01.10.2020, 15:275 Назван следующий перекресток в Пскове, где введут круговое движение 01.10.2020, 14:521 При реконструкции Ольгинского моста в Пскове рассмотрят возможность устройства велодорожек
01.10.2020, 14:420 Новые дорожные развязки в Пскове отвечают требованиям безопасности – Владимир Папорт 01.10.2020, 14:311 В Псковской области снижается количество ДТП и растет число погибших 01.10.2020, 13:210 Проезд отремонтируют вдоль улицы Алтаева в Пскове до 15 октября 01.10.2020, 12:414 На улице Рокоссовского, 2А в Пскове ликвидировали пешеходный переход
01.10.2020, 10:590 Великолучанин погиб за рулем угнанного автомобиля 01.10.2020, 10:000 В Пскове «дорожный отряд» отремонтирует улицу Инженерную за 31 млн рублей 30.09.2020, 19:440 «Автотим Псков» приглашает на сервисное обслуживание и ремонт автомобилей SKODA 30.09.2020, 17:060 240 часов отработает пойманный пьяным за рулем великолучанин
30.09.2020, 16:410 Общественный пресс-центр ПЛН: Безопасность на псковских дорогах 30.09.2020, 15:400 Автомобиль «Сузуки» опрокинулся в кювет в Пыталовском районе 30.09.2020, 15:310 Последнюю в этом сезоне мойку автобусных остановок провели в Пскове 30.09.2020, 15:100 В Пскове ДТП у стадиона «Машиностроитель» затрудняет движение
30.09.2020, 15:020 Семья из Cанкт-Петербурга пострадала в ДТП в Псковском районе 30.09.2020, 14:330 Четверых жителей Псковской области привлекли к ответственности за пьяное вождение 30.09.2020, 13:120 Названа предварительная причина ДТП в Черехе с пятью пострадавшими 30.09.2020, 12:550 Три улицы отремонтируют в Острове на дополнительные деньги дорожного нацпроекта
30.09.2020, 12:430 Появилось видео с места ДТП с пятью пострадавшими в Псковском районе 30.09.2020, 12:350 Дорожное движение перекроют в центре Великих Лук 3 октября 30.09.2020, 12:150 Четверо взрослых и ребенок пострадали в результате тройного ДТП в Черехе. ФОТО 30.09.2020, 11:310 Фотофакт: Новый асфальт на улице Крупской
30.09.2020, 10:301 Второй участок улицы Западной в Пскове предлагают сделать односторонним 30.09.2020, 10:110 «Форд» и «Мицубиси» столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове 30.09.2020, 09:595 Интерактив: Зачем снимают слой травы на Чудской? 30.09.2020, 09:440 Нацпроект позволил привести в порядок более 13 км дороги Дедовичи - Дно - Костыжицы
30.09.2020, 09:370 В Псковской области водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и погиб в ДТП 30.09.2020, 09:150 Смертельное ДТП произошло в Себежском районе 30.09.2020, 07:240 Треть российских АЗС может закрыться до конца года 29.09.2020, 20:052 Пассажирка «Опеля» госпитализирована после ДТП на Рижском проспекте
29.09.2020, 19:210 Рижский проспект и Юбилейная «встали» из-за ДТП 29.09.2020, 17:001 В Пскове завершается ремонт Крестовского путепровода 29.09.2020, 16:580 Фотофакт: «Гений» парковки 29.09.2020, 15:194 Фотофакт: Первый электромобиль «Тесла» в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.