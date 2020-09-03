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Оформление выплат по ОСАГО планируют проводить в онлайн-режиме

Страховщиков хотят обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Госдумы, уже получил одобрение в Минфине с некоторыми замечаниями. Ведомство подготовило проект отзыва правительства, пишет газета «Известия».

Министерство отмечает, что авторам инициативы необходимо проработать возможные риски при использовании электронного документооборота. Кроме того, предлагается включить в изменения и нормы использования страховыми компаниями простой электронной подписи при оформлении документов. А также — оценить расходы операторов информационных систем на их доработку.

Законопроект разработала группа депутатов от «Единой России» — Анатолий Аксаков, Анатолий Выборный, Игорь Дивинский и Алексей Изотов. В пояснительной записке к нему отмечается, что по действующему законодательству потерпевший должен лично или по почте предоставлять в страховую компанию все необходимые документы в бумажном виде.

Законопроект исключает эту обязанность. Кроме того, он допускает возможность осмотра транспортного средства страховщиком на расстоянии — путем обмена с потерпевшим фото- и видоматериалами с помощью мобильного приложения, позволяет использовать для обмена информацией Единый портал госуслуг.

Законодательные изменения встретили поддержку и в страховых компаниях. Игроки отрасли отмечают, что уже работают над созданием «суперсеврвиса», в том числе — с функцией для компенсации убытков дистанционно. Однако в сообществе автомобилистов опасаются, что онлайн-рассмотрение заявлений приведет к росту отказов в выплатах.