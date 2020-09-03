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Лишенный прав за пьяную езду водитель такси развозил псковичей

11 водителей такси привлечены к административной ответственности в Пскове в ходе рейда 5 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, среди выявленных нарушений - отсутствие полисов ОСАГО, непрохождение предрейсового медосмотра.

Один таксист привлечен к ответственности за перевозку ребенка до 12 лет в салоне без кресла. Один водитель сел за руль, будучи лишенным права управления транспортом. В 2013 году он был наказан за нахождение за рулем в нетрезвом виде, но не сдал водительское удостоверение и не пересдал на права.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием такси, профилактики правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения на маршрутах передвижения такси, сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову усилили контроль за соблюдением ПДД водителями, осуществляющими таксомоторные перевозки людей.

Особое внимание инспекторов ДПС ГИБДД города Пскова обращено на соблюдение ПДД водителями такси, наличие у водителей разрешений на перевозку пассажиров, путевых листов, отметок о прохождении медицинского осмотра, соблюдение режима труда и отдыха водителями, правомерность осуществления трудовой деятельности водителями-иностранцами и соблюдение ими миграционного законодательства РФ, наличие в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использование при перевозках несовершеннолетних пассажиров. Также проверяется техническое состояние транспорта.

«Если вы планируете ехать в такси с ребенком, обязательно сообщите об этом диспетчеру. Уточните, имеется ли возможность заказать автомобиль с автокреслом, а также укажите возраст ребенка, - отметили в ведомстве. - Садясь за руль водитель должен обезопасить себя, а также своих пассажиров от несчастных случаев. В особенности это правило касается тех ситуаций, когда в салоне находятся дети При этом следует помнить, что при пользовании услугами нелегальных перевозчиков, вы, прежде всего, подвергаете себя и своих близких опасности, зачастую нелегальные перевозчики сами являются злостными нарушителями Правил дорожного движения, не имеют или лишены водительских прав, не соблюдают скоростной режим, а их автомашины не соответствуют тем техническим требованиям, которые предъявляются для автомашин, используемых в качестве легкового такси».