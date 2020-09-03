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Решения об упразднении пешеходных переходов принимаются коллегиально - Владимир Папорт

Все решения об упразднении пешеходных переходов в Пскове принимаются коллегиально. Об этом сообщил начальник ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт 12 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Не индивидуальное, единоличное решение, а только коллегиальное. Любая ликвидация пешеходного перехода принимается коллегиально, комиссией», - заявил Владимир Папорт.

Руководитель городского отдела ГИБДД пояснил, что вопрос ставится следующим образом: если пешеходный переход небезопасен, надо его оборудовать таким образом, чтобы это исправить. «Если нет такой возможности, извините, мы пускаем пешеходов через проезжую часть и сами подвергаем их опасности», - пояснил Владимир Папорт.

«Если мы запрещаем, мы должны что-то предложить, - это старая истина», - сказал Владимир Папорт. В зоне шаговой доступности, согласно стандартам, на расстоянии 300 метров в населенном пункте необходимо предложить безопасный переход проезжей части.

Гость студии считает, что лучше переходить дорогу по безопасному переходу, чем по обычному, где может встретиться утомленный или невнимательный водитель.

За 9 месяцев 2020 года в Пскове зарегистрировано 60 наездов на пешеходов (на 8 меньше чем в прошлом году). По вине пешеходов произошло 30% таких ДТП. В большинстве случаев пешеходы сами не обеспечивают свою безопасность. Согласно правилам дорожного движения, пешеход должен убедиться, что его путь безопасен.

Владимир Папорт рекомендовал радиослушателям носить световозвращающие элементы.