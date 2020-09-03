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Более 400 раз водители скрылись с места ДТП в Пскове за 9 месяцев

За 9 месяцев 2020 года произошло 419 ДТП, автомобилисты-участники которых скрылись с места происшествия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, согласно КоАП РФ оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток (часть 2 статьи 12.27).

На фото: ДТП в Пскове 6 мая. Водитель «Мицубиси» врезался в столб на улице Поземского и сбежал

Оставить место ДТП – значит покинуть его любым способом: пешком, бегом, на своем или попутном транспорте. Не станет оправданием и тот факт, то водитель сбежал, но оставил машину на месте аварии, или покинул место ДТП из-за агрессивного поведения, конфликта с другим участником аварии, служебной командировки, отметили в ведомстве.

Местом ДТП является не только дорога, но и прилегающая территория, например, парковка, двор, автозаправка и др.

Наказание за оставление места аварии наступит, когда:

столкнулись 2 или более автомобилей;

машина наехала на пешехода, велосипедиста или иное лицо, не являющееся водителем, столкнулась с отбойником, столбом, деревом или опрокинулась.

Считается, что водитель скрылся с места ДТП, если:

уехал до приезда сотрудников ГИБДД или заполнения европротокола с другим участником аварии;

не вернулся после того, как доставил пострадавшего, если его нельзя было отправить в больницу попутным транспортом.

К ответственности за оставление места ДТП может быть привлечен как виновник аварии, так и потерпевший.

Статистика судебных решений такова, что самое частое наказание за оставление ДТП — лишение прав, суд назначает арест только в исключительных случаях. Но стоит учесть, что сотрудник ГИБДД не назначает наказание, наказание и его строгость определяет суд, добавили в ведомстве.

Зачастую водители оставляют место ДТП, так как в момент его совершения находились в состоянии опьянения, и таким образом пытаются избежать наказания. «Не редкость сейчас и такая ситуация. Автомобилисты договариваются о деталях урегулирования последствий ДТП устно, разъезжаются, а потом один из водителей заявляет под нажимом окружающих о произошедшей аварии в ГИБДД. Так как никаких бумаг, подтверждающих достижения мирного соглашения сторон, нет, второй участник признается покинувшим место ДТП самовольно», - рассказали в ведомстве.

ДТП без пострадавших

Такое нарушение регламентируется статьей 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В этом случае тот, кто покинул место ДТП, будет лишен прав на управление транспортным средством на год-полтора или получит административный арест до 15 суток.

С пострадавшими

Данные обстоятельства будут рассматриваться в рамках статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях. При назначении наказания судья будет учитывать, имеются пострадавшие или нет. Если имеются, то какова степень тяжести полученных травм. Если в результате ДТП виновником, скрывшимся с места аварии, другим участникам ДТП был причинен причинения тяжкий вред здоровью или смерть, он будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ:

за причинение тяжкого вреда здоровью человека – к принудительным работам до 5 лет или лишению свободы на срок от 3 до 7 лет;

за смерть человека – к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет;

за смерть 2 и более лиц – к лишению свободы на срок от 8 до 15 лет.

Кроме того, водитель дополнительно будет лишен права управления транспортным средством на 3 года.

Как нужно действовать, если вы попали в ДТП и другой участник скрылся

При ДТП водитель, причастный к нему немедленно должен остановить транспортное средство и не трогать до приезда сотрудников ГИБДД, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. ДТП можно оформить по европротоколу, если нет пострадавших и все участники аварии признают, что не имеют претензий друг к другу. Отдельно стоит обратить внимание на ситуации, когда водители, стараясь помочь потерпевшим в ДТП, становятся виновными в нарушении — их привлекают к административной ответственности за оставление места ДТП. Даже если водитель покинул место ДТП по очень важной и уважительной причине, он обязан вернуться на место аварии, обратили внимание автомобилистов.

«Оставление места аварии влечет за собой более серьезные последствия. Помните, сегодня вы уедете с места ДТП, а завтра вас могут лишить прав. Будьте аккуратны и бдительны за рулем!» - подчеркнули в ведомстве.