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В ГИБДД Пскова действуют специальные условия предоставления госуслуг

13.10.2020 11:14|ПсковКомментариев: 0

В Пскове ГИБДД предприняла дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции в время предоставления государственных услуг, надзора за дорожным движением и при рассмотрении дел о правонарушениях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, оказание услуг возможно исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках) с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования.

Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью: oprokhorov2@mvd.ru.

Прием граждан по вопросам внесения изменений в конструкцию транспортных средств, а также по поводу свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов осуществляется в ГИБДД по адресу: г. Псков, ул. Новгородская, 7, кабинет №11 с понедельника по четверг, а также каждую первую субботу месяца с 9.00 до 12.00 с соблюдением всех санитарных норм. В пятницу прием не ведется.

Оказание названных услуг также осуществляется по предварительной записи по телефону 29-25-81.

Теги: #ГИБДД #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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