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В ГИБДД собираются принимать экзамены не только на улицах Запсковья

Прием экзаменов у будущих водителей в Пскове, возможно, будет проходить не только на Запсковье. Об этом рассказал начальник МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области подполковник полиции Михаил Григорьев 13 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

В ответ на вопрос о маршрутах сдачи экзаменов, привязанных к зданию УГИБДД по Псковской области, наезженных по улицам Труда, Инженерной, Текстильной, Алтаева, Михаил Григорьев сообщил, что на рассмотрении находится административный регламент по приему квалификационных экзаменов.

По словам Михаила Григорьева, один из возможных вариантов - для отдельных категорий будет только часть экзамена «город».

«Кандидат водитель сдал теорию, после этого поехал на "город", там уже привязки к маршрутам не будет. Мы садимся с вами в автомобиль, инспектором ставится задача: сегодня мы едем на улицу, например, Балтийскую. Кандидат в водители должен доехать по ПДД до улицы Балтийской», - объяснил Михаил Григорьев.