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Более 1000 нарушений ПДД пешеходами выявлено в Пскове с начала года

Более 1000 нарушений правил дорожного движения пешеходами выявлено на территории Пскова с начала года. В прошлом году за аналогичный период их было зафиксировано 315. Об этом рассказал начальник ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт 14 октября во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Чаще всего псковичи переходят проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Также, по словам Владимира Папорта, на территории Пскова увеличился трафик велосипедистов, которые не спешиваются при переходе дороги. С начала года выявлено 11 таких ДТП. На данный момент 140 велосипедистов привлечены к ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ.

ГИБДД Пскова активно работает с велосообществами. «У нас с ними есть понимание, все они стремятся, чтобы их перемещение было безопасным», - сказал Владимир Папорт.

За 9 месяцев зарегистрировано единственное ДТП со средствами индивидуальной мобильности на площади Героев-десантников. Большая часть водителей электросамокатов перемещается по тротуарам, где и должны быть пешеходы согласно правилам.