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Почти 400 пьяных водителей поймали в Пскове с начала года

С начала года в Пскове задержаны почти 400 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал начальник ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт 14 октября во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

С начала года в Пскове задержаны 323 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 58 водителей переданы в органы дознания материалы для привлечения к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.

При этом день недели не играет роли, заметил Владимир Папорт, пьяных водителей останавливают не только в пятницу или выходные дни. «И в понедельник, и в четверг бывает, - рассказал гость студии. - В сентябре, в один из четвергов, в течение только дневной смены нарядами ДПС оформлено пять водителей в нетрезвом состоянии».