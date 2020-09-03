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ГИБДД: Покупавшие полисы ОСАГО в период пандемии должны пройти техосмотр до 31 октября

Владельцы транспортных средств, покупавшие полисы ОСАГО в период коронавируса с 30 марта по 1 октября, должны предоставить диагностическую карту в страховую компанию до 31 октября. Об этом рассказал старший государственной инспектор безопасности дорожного движения УГИБДД по Псковской области Александр Алексеев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

С 30 марта по 1 октября закон разрешал выдачу полисов ОСАГО без прохождения техосмотра. Льготный период сейчас закончился, до конца месяца нужно пройти техосмотр и предоставить сведения о диагностической карте в страховую компанию.

Если автомобиль с полисом но без техосмотра попадет в ДТП с материальным ущербом, вопрос дойдет до выплат пострадавшей стороне, когда страховая компания установит отсутствие диагностической карты, она может взыскать ущерб с виновника с порядке регресса даже при наличии полиса ОСАГО.

Александр Алексеев во время эфира рассказал о планируемых изменениях системы техосмотра. В связи с коронавирусом перенесено на 1 марта 2021 года вступление в силу ряда новых требований, в том числе об обязательной фотовидеофиксация транспорта. Будут требования к типу фото и ракурсу, обязательной будет привязка координат. К примеру, нельзя будет пройти техосмотр в Пскове с координатами из Дагестана. В случае выявления нарушений диагностическая карта моет быть аннулирована.

Гость эфира ответил на ряд вопросов ведущих. В частности, он рассказал, что опущенные передние боковые стекла не спасают от тонировки. Если водитель отказывается поднять боковое стекло автомашины во время проверки, к нему может быть применена санкция статьи 19.3 КоАП РФ в виде ареста до 15 суток.

Еще один вопрос, которые интересует владельцев - с какой даты считать 10-летие автомобиля - с даты производства или с даты эксплуатации. В ГИБДД его исчисляют с 1 января года производства.

Техосмотр в Псковской области проводят 36 организаций. В том числе в Пскове - 9, в Великих Луках - 11. Проверить достоверность выданной диагностической карты можно на общедоступном сайте https://www.eaisto.info/

Вся запись эфира доступна на сайте «Эхо Москвы» в Пскове.