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Разрешение на перевозку пассажиров в такси можно получить в МФЦ

Получить государственную услугу по выдаче (переоформлению) разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Псковской области, выдаче дубликата указанного разрешения можно в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (ГБУ ПО «МФЦ»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«Многофункциональные центры являются очень удобным и комфортным способом получения государственных и муниципальных услуг. Заявителям нет необходимости посещать комитет и ехать в город Псков, так как они могут обратиться за предоставлением данной услуги по месту жительства в офис МФЦ», - пояснили в комитете. В МФЦ документы можно сдать быстро и без очередей.

Адреса и режим работы центров и офисов государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Псковской области размещены на сайте МФЦ.

Сотрудники МФЦ помогут правильно выбрать нужную услугу и оформить обращение заявителя надлежащим образом. МФЦ отвечает за соблюдение сроков в части доставки документов в орган власти и обратно.