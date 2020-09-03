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ГИБДД: Самый опасный стаж вождения в Пскове - от 5 до 10 лет

Самый «аварийный» стаж управления транспортом в Пскове - от 5 до 10 лет. Об этом сообщила начальник ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт 21 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам гостя студии, за время обучения в автошколах будущие водители успевают только приобрести первоначальные навыки, а опыт управления транспортным средством приходит с годами. А после сдачи квалификационных экзаменов, по словам Владимира Папорта, водители отправляются на самообучение на улично-дорожную сеть.

По данным статистики, с каждым годом в Пскове снижается количество ДТП с участием водителей со стажем до 2 лет. Самый «аварийный» стаж управления транспортом - начинается от 5 до 10 лет. Водитель чувствует себя уверенно и совершает ошибки, отметил гость студии.

Вторая, по его словам, опасная категория - водители со стажем больше 30 лет. «Самоуверенность обманчива, она приносит не очень хорошие плоды. Надо быть внимательным и бдительным при любом стаже и опыте. Нельзя быть самоуверенным, надо внимательно смотреть, считывать постоянно меняющуюся информацию на дороге и просчитывать возможные последствия», - посоветовал Владимир Папорт.