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Псковичам помогли решить проблемы с получением госуслуг по линии ГИБДД

Жителям Псковской области помогли решить проблемы с получением госуслуг по линии ГИБДД. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, в сентябре - октябре текущего года участились случаи невозможности направления заявок и необходимых документов через портал госуслуг для получения услуг по линии Госавтоинспекции. О сбоях в работе информационных систем Единого портала свидетельствуют сообщения о недоступности сервиса и услуг ведомства.

В настоящее время во взаимодействии с Минцифрой России принимаются меры к восстановлению работоспособности информационных систем.

В связи с этим, в целях своевременного и качественного оказания государственных услуг до разрешения технических вопросов информационного взаимодействия с Единым порталом, Госавтоинспекцией Псковской области организован прием граждан по вопросам предоставления госуслуг не только с помощью Единого портала, но другими доступными способами. В частности, в МРЭО Пскова и Великих Лук прием организован также с использованием систем управления электронными очередями, а в остальных районных регистрационно-экзаменационных подразделениях - в режиме «живой очереди».

Реализация указанных мероприятий организована с соблюдением мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

УГИБДД УМВД России по Псковской области призывает граждан ответственно относиться к личной и общественной профилактике в условиях распространения заболевания, избегать образования очередей и длительного пребывания в местах массового скопления людей.