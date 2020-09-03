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В подразделениях ГИБДД Псковской области услуги окажут в порядке живой и электронной очереди

В подразделениях Госавтоинспекции Псковской области будут оказываться услуги в порядке живой и электронной очередей из-за технического сбоя взаимодействия ведомственных информационных систем с единым порталом государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В сентябре-октябре участились случаи невозможности подачи заявок и необходимых документов через единый портал государственных и муниципальных услуг для получения или замены водительских прав с помощью электронной формы.

О сбоях в работе информационных систем единого портала свидетельствуют сообщения о недоступности сервиса и услуг ведомства. В настоящее время во взаимодействии с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России принимаются меры для восстановления работоспособности информационных систем.

«В целях своевременного и качественного оказания государственных услуг до разрешения технических вопросов информационного взаимодействия с единым порталом Госавтоинспекцией Псковской области организован приём граждан по вопросам предоставления государственных услуг не только с помощью единого портала, но и другими доступными способами. В частности, в МРЭО Пскова и Великих Лук приём организован также с использованием систем управления электронными очередями, в остальных районных регистрационно-экзаменационных подразделениях – в режиме живой очереди», – отметили в пресс-службе УМВД.

Оказание услуг организовано с соблюдением мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

«Призываем граждан ответственно относиться к личной и общественной профилактике в условиях распространения заболевания, избегать образования очередей и длительного пребывания в местах массового скопления людей», – заключили в пресс-службе.