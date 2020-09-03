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Исключена возможность предложений сотрудникам псковской спецроты ДПС «договориться на месте» от пьяных водителей - ГИБДД

Возможность предложений сотрудникам спецроты ДПС ГИБДД Псковской области «договориться на месте» (без составления административного протокола) от пьяных водителей исключена. Об этом рассказал командир специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД по Псковской области Артур Ляш 30 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» во время передачи, посвященной профилактике пьянства за рулем

«Сейчас патрульные автомашины оснащены современными камерами. Водитель хоть и находится в состоянии опьянения, прекрасно видит, что его снимают. Таких фактов практически нет», - сказала Артур Ляш.

«Камеры невозможно отключить. Камера снимает постоянно. Мы постоянно проверяем инспекторов, как ведется запись», - добавил Артур Ляш. «Исключаем такие случаи», - сказал он о возможности отключения камеры в салоне патрульной автомашины.