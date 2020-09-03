Госавтоинспекция информирует об изменении работы МРЭО в Пскове

Госавтоинспекция информирует об изменении работы МРЭО ГИБДД в Пскове. Об этом сообщается на сайте УМВД по Псковской области.
«В связи с участившимися случаями сбоев информационных систем Единого портала государственных и муниципальных услуг и невозможностью направления заявителями заявок посредством Единого портала для получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции с 3 ноября изменен режим работы данного подразделения», - рассказали в ведомстве.
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Рабочие дни
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Часы работы
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Перерыв
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вторник
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с 8:00 до 19:00
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с 12:30 до 13:30
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среда
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с 8:00 до 19:00
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с 12:30 до 13:30
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четверг
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с 8:00 до 19:00
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с 12:30 до 13:30
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пятница
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с 8:00 до 19:00
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с 12:30 до 13:30
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суббота
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с 8:00 до 19:00
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с 12:30 до 13:30
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воскресенье
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с 8:00 до 15:00
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без обеденного перерыва
Прием граждан ведется посредством записи через Единый портал госуслуг, а также по записи с использованием терминалов электронной очереди.
В ведомстве отметили, что 4 ноября работа МРЭО осуществляется в обычном режиме: с 8:00 до 19:00, с перерывом на обед – с 12:30 до 13:30.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой при посещении административного здания МРЭО ГИБДД соблюдать меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции: использовать маски и перчатки, а также помнить про соблюдение дистанции.