АвтоМир / Официально

Госавтоинспекция информирует об изменении работы МРЭО в Пскове

Госавтоинспекция информирует об изменении работы МРЭО ГИБДД в Пскове. Об этом сообщается на сайте УМВД по Псковской области.

«В связи с участившимися случаями сбоев информационных систем Единого портала государственных и муниципальных услуг и невозможностью направления заявителями заявок посредством Единого портала для получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции с 3 ноября изменен режим работы данного подразделения», - рассказали в ведомстве.

Рабочие дни Часы работы Перерыв вторник с 8:00 до 19:00 с 12:30 до 13:30 среда с 8:00 до 19:00 с 12:30 до 13:30 четверг с 8:00 до 19:00 с 12:30 до 13:30 пятница с 8:00 до 19:00 с 12:30 до 13:30 суббота с 8:00 до 19:00 с 12:30 до 13:30 воскресенье с 8:00 до 15:00 без обеденного перерыва

Прием граждан ведется посредством записи через Единый портал госуслуг, а также по записи с использованием терминалов электронной очереди.

В ведомстве отметили, что 4 ноября работа МРЭО осуществляется в обычном режиме: с 8:00 до 19:00, с перерывом на обед – с 12:30 до 13:30.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой при посещении административного здания МРЭО ГИБДД соблюдать меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции: использовать маски и перчатки, а также помнить про соблюдение дистанции.