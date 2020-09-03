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МВД предлагает конфисковывать автомобили у нетрезвых водителей

Министерство внутренних дел России выступило инициатором конфискации автотранспортного средства у водителя при повторном управлении в нетрезвом виде. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем», - сказал министр в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

Владимир Колокольцев назвал такое предложение, ужесточающее наказание для нетрезвых водителей, вынужденной мерой.

Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде нарушителю могут выписать штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо направить на обязательные работы до 480 часов или принудительным работам на срок до двух лет, либо к лишению свободы до двух лет и лишению права на управление транспортом на три года.