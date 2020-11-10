АвтоМир / Официально

Кнопка «Delete», самая урожайная «камера» и где получить штраф за стоп-линию в Пскове

10 ноября отмечают профессиональный праздник сотрудники полиции. В состав УМВД России по Псковской области входит множество подразделений самого разного профиля и назначения - от спецназа до кинологической службы. Одно из самых молодых подразделений - центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Об особенностях работы Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель подразделения, подполковник полиции Юрий Анатольевич Федоров. Из интервью вы узнаете, какая камера фотовидеофиксации в Псковской области самая «урожайная», можно ли удалить запечатленное нарушение кнопкой «Delete» и можно ли оштрафовать судью.

200 тыс. постановлений в год

- ЦАФАП - это относительно новая структура в полиции...

- Мы являемся одним из самых молодых подразделений, появилось в 2011 году в разных субъектах. Полное название - Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Произошло сокращение личного состава МВД, но появление центров все-таки было связано прежде всего с пониманием, что на дворе XXI век, и только человека на дороге недостаточно, можно использовать на дороге современные технические устройства. Можно уже не выставлять, как в старые времена, человека с жезлом или радаром. Не надо человека постоянно держать на улице в проливной дождь или снег, в ночное время. Можно установить на аварийно-опасный участок камеру фотовидеофиксации, которая будет работать в круглосуточном режиме. Сотрудник будет сидеть в теплом кабинете, видеть всю картинку в режиме онлайн и отрабатывать фотоматериал. XXI век приходит в полицию и в ГИБДД.

- Как я понимаю, работы у вас только прибавляется. В эфире на «Эхо Москвы» в Пскове называли цифру 200 тыс. постановлений в год и прибавление 8% по сравнению с 2019 годом.

- На октябрь уже плюс 11% по сравнению с прошлым годом. Выйдем на цифру 210 тыс. постановлений за год. На сегодняшний день количество комплексов 2019 и 2020 года практически равно. Только на одну камеру увеличилось, но это пока.

Администрация Псковской области заключила в 2020 году в общей сложности уже три контракта по установке на территории Псковской области порядка 60 комплексов. На сегодняшний день работает 24 стационарных комплекса. 12 из них размещены на территории Пскова, 3 находятся в Великих Луках, 7 - на автодороге Р-23, в обиходе - Санкт-Петербург - Киев. В ежедневном режиме выставляются 10 «треног». 27 сентября администрация области заключила два контракта, по условиям которых до конца года мы должны запустить в эксплуатацию еще 41 комплекс. Итого 24 существующих комплекса плюс еще 41 новый комплекс.

- Частные комплексы, которые арендуются областью, будет выставлять «Псковавтодор» или их собственник?

- Комплексы не упали к нам откуда-то с небес. По итогам 2019 года руководитель ГИБДД Псковской области направил в администрацию региона список аварийно-опасных участков. Это не они принимали решение о количестве комплексов и местах их размещения. Мы направили со своей стороны предложения, потом были рабочие совещания, обсуждения, которые пришли к логическому завершению. Комплексы выставляем мы на основании аварийности.

- Юрий Анатольевич, 41 новую камеру уже начали ставить?

- Московская фирма «Центр консалтинга и автоматизации бизнеса» согласно контракту к 27 ноября обязана установить эти камеры и ввести в эксплуатацию. Если они не исполнят контракт, на них будут наложены штрафные санкции. В 2019 году нижегородская фирма подписала контракт и его не исполнила в полном объеме, контракт был расторгнут.

- Эти камеры начинали ставить, потом снимали.

- Они приехали к нам и начали вешать эти камеры, куда им заблагорассудится. А дальше возникли закономерные вопросы у собственников, с которыми это не согласовали. Сейчас пошли по другому пути. Начали заблаговременно решать вопросы с собственниками земельных участков, электроопор.

- Насколько большой у вас штат сотрудников?

- Полный штат Центра фиксации административных правонарушений - 14 человек. Руководитель, заместитель, отделение инспекторов, которые занимаются исполнением административного законодательства. Они занимаются непосредственно жалобами, рассматривают значительный объем - порядка 2000 жалоб в год. И еще есть подразделение инженеров. Они получают картинку с указанием, где зафиксировано нарушение, с какой скоростью и какое транспортное средство двигалось. Они же «доводят» эту картинку до стадии постановления и направляют путем шифросвязи на «Почту России».

- А если это Великие Луки, материалы в Псков направляются?

- Однозначно. Все данные централизованно поступают только к нам на сервер. По-другому и быть не может, для защиты данных.

- Ваши 14 сотрудников - все кадровые или есть гражданские сотрудники?

- 7 человек это аттестованные офицеры полиции, 7 человек - вольнонаемные сотрудники. Государство возложило полномочия по вынесению постановлений на аттестованного сотрудника полиции. На офицеров законом возложена работа по рассмотрению материалов, подписанию постановлений. Вольнонаемные сотрудники помогают с такой работой, как визуальное определение государственного номера машины и введение его в систему в том случае, когда камера не смогла «прочитать» его, с обжалованием, сбором материала, распечаткой. Вольнонаемные сотрудники помогают, когда требуется обзвонить людей в процессе обжалования постановлений. Это большой пласт работы, и без помощи наших коллег офицерам бы приходилось тяжело.

Регистрировать машину на ребенка бесполезно

- Работа с жалобами - это не только бумаги, это и общение с людьми. Они могут быть конфликтно настроенные. Не все рады штрафам.

- Скажу так. Конфликтов немного.

- Бывают ситуации, когда люди приходят заранее с негативным настроем. Надо уметь погасить конфликты.

- Как я уже сказал, порядка 2000 жалоб мы рассматриваем в год. Суть 90% обращений примерно такая. Человек кому-то продал машину. Хлопнули по рукам, пожелали, счастливой дороги. Покупатель обещает в течение 10 дней поставить на учет и не делает этого, начинает носиться по дорогам Российской Федерации. Кому будут штрафы идти? Бывшему собственнику-продавцу, о котором сведения размещены в базе ГИБДД. Потому что, кроме покупателя с продавцом, об этой сделке никто не знает.

Дальше мы выносим постановление, человек получает «письмо счастья». Получил - зачастую возмущение, ведь фактически - это уже не его машина. Но у него есть документальное подтверждение - договор купли-продажи. Он пишет начальнику ЦАФАП жалобу отменить постановление в связи продажей. Это называется документ не очень красиво-жалоба, но фактически гражданин хочет восстановить справедливость за допущенное нарушение. Работа гражданских сотрудников - помочь офицеру в сборе доказательств по жалобе, найти контакт со вторым, а иногда и третьим лицом, кому машина в очередной раз перепродана. Подтверждаете, не подтверждаете. Если сможете, придите дать пояснения по данному поводу, В случае невозможности присутствия мы входим в ситуацию и составляем со слов гражданина телефонограмму, что он согласен с допущенным нарушением.

Встречаются единичные случаи, когда человек категорически не хочет платить штраф и пытается уйти от ответственности с помощью фиктивного договора. Написал на фантике договор купли-продажи. Покупатель Иванов Иван Иванович проживает в Чувашии, село Зеленая Лука, снимите с меня штраф.

Но в любом случае надо иметь ввиду, что обязанность доказывать лежит на обжалующем. Договор купли-продажи - это не темная сделка. Стороны при подписании видят паспортные данные, вместе заполняют, обмениваются телефонами, вместе расписываются. Ты же машину свою любимую продаешь.

Здесь нашим сотрудникам приходится быть не только юристом, но и психологом, способным выслушать человека, оценить собранные доказательство и принять единственно правильное решение. В 2020 году из 1800 отработанных жалоб - 1600 удовлетворено. 90% - это добропорядочные граждане, которые спокойно обжаловали наши постановления, и мы удовлетворяли их жалобы.

- Если продолжать разговор об ухищрениях, на которые идут люди в попытке избежать штрафа, недавно в СМИ сообщалось о запрете регистрировать транспорт на детей. И в других регионах регистрировали транспорт на детей, чей возраст не подпадает под административную ответственность.

- Было такое.

- Были такие случаи у нас?

- Хватало, в последнее время эта проблема схлынула. В базе и сейчас попадаются автомашины, зарегистрированные на лиц до 16 лет и после 16 лет. Но у нас есть данные на законных представителей. Человек пришел регистрировать транспортное средство на сына, на дочь. Он берет на себя обязательства, он поручитель ребенка, дает свои данные при регистрации. У нас есть обратная связь. Ваш автомобиль? Кто ехал? Вы ехали?

- То есть это не просто так: собственнику нет 16 лет, это нарушение выкидываем в корзину? Вы работаете с родителями?

- 100% материалов доводятся до постановления. Мы прекрасно понимаем, что не ребенок гоняет за рулем. Значит, ездят взрослые, возможно, родители. При регистрации транспортного средства есть поручительства отца и матери. Есть их контакты. Всегда можно обратиться и спросить: а кто был за рулем? Была, со слов, допустим - мама, а за рулем сидит папа с бородой. Со своей стороны включаем административный ресурс: либо давайте спокойно разбираться с этой ситуацией, либо мы направляем материалы в комиссию по делам несовершеннолетних, где с вами будут беседовать уже не только о нарушении ПДД, но и об исполнении родительских обязанностей. 100% таких материалов доводится до стадии постановления.

- Уйти от ответственности не получится.

- Не получится, всегда есть концы. Человек приходил сюда в присутствии одного - двух родителей, отец и мать разрешали поставить на учет.

58 постановлений на иностранца

- С этим понятно. А как быть с людьми, которые ездят на иностранных номерах? Эстония, Латвия…

- Псковская область транзитная. Это связь между Евросоюзом, Белоруссией и нашей необъятной Родиной. В основном превышают скорость транзитные автомобили, которые идут по трассе. «Оседлые» иностранцы, которые ездят непосредственно по городам, пытались изначально превышать. Они пользовались иностранными номерами, зная, что у нас нет информационной базы республики Армения, Беларусь, соседних государств Балтии.

Мы начали поступать следующим образом. Мы ориентируем сотрудников дорожно-патрульной службы. В первый раз к нам доставили гражданина закавказской республики, на него выписали 58 постановлений. Во второй раз сотрудники ДПС доставили представителя другого государства, мы вручили ему 51 постановление. После этого массовых нарушений не стало, они носят единичный характер. Но случаи привлечения к ответственности водителей машин с иностранными номерами, которые постоянно передвигаются по области, по 10-15 постановлений сразу за одно доставление - нередки.

В этом году мы вынесли порядка 500 постановлений на иностранцев. Частенько выезжаем в рейды со спецротой, проверяем иностранцев по нашей базе. Останавливаем и вручаем постановления за все, что нахулиганили за два месяца (срок давности привлечения к ответственности).

О работе с «Почтой России»

- У вас много бумажной работы, много материалов приходит. Какие сроки установлены для прохождения - от момента фиксации нарушения до того, как оно приходит к вам и отправляется владельцу?

- Общий срок привлечения к административной ответственности - два месяца. В течение этого времени мы обязаны вынести постановления. Нормативным актом определено, что мы должны в течение трех суток обработать полученный материал и направить постановление в адрес виновника. Отмен еще не было. Бывают проблемы с доставкой, но это больше связано с некорректными адресами собственников.

В течение трех дней после получения фотоматериалов мы должны их рассмотреть, вынести постановление и отправить их на «Почту России» в электронном виде.

Есть такой критерий «волшебная палочка» в виде 20 суток, когда нарушитель имеет право «располовинить» штраф. А если постановление доставят через 21 день, это нарушение прав, жалоба. А постановление еще надо донести с почтамта на Октябрьской площади, например до Бежаницкого почтамта, с Бежаницкого почтамта до деревни. А ведь еще почтальону надо до деревни добраться, до каждого дома. «Почта России» обязана доставить постановление в течение 20 дней. Иначе человек может оплатить на двадцать первые сутки, думая, что это 250 рублей, и забыть про это. И появляется вероятность направления постановления судебным приставам из-за 250 рублей недоплаты. Ребят, я в тот же день получил и оплатил. В любом случае, наша задача - справиться за три дня. А «Почта России» в следующие 17 дней обязана доставить от себя в почтовый ящик. Такая жесткая временная привязка. Приходится иметь дело с административным кодексом, с обжалованием, с судами. Работы и без того много. Зачем доводить дело до суда, когда мы можем справляться в установленные сроки? И мы совместно с партнерами с Почты России справляемся.

- Как вам работается с «Почтой России»?

- Мы находимся в ежедневном контакте, созваниваемся. Спрашиваем, если у вас проблемы с конвертами есть, с реестрами. Рабочие совещания проводим каждый месяц. Все шероховатости устранены. «Почта России» нормально работает, я доволен.

У нас есть группа в «вайбере» для общения руководителей центров фотовидеофиксации в регионах РФ, где мы общаемся по злободневным вопросам. Не один десяток субъектов работает не с «Почтой России», а с другими частными организациями. Вот там начинается беда. Возможно, негативные мнения о работе «Почты России» имели основания в начале 2000-х, но я сейчас не могу сказать об их работе ничего плохого.

- Есть и современный способ получения информации о штрафах. Например, когда вы регистрируетесь на госуслугах, подключаете мобильный телефон. У меня было такое. Смс-ка пришла в 6 утра. Вам штраф, оплатите. Есть данные, сколько людей пользуется таким сервисом?

- У нас таких сведений нет. Эту информацию аккумулирует министерство связи, оно занимается продвижением этого проекта.

Я больше доверяю постановлению. У нас половина телефонных звонков - ко мне пришла информация с госуслуг, что моя машина находилась там-то. У меня несколько машин - какая из них? А где это? Или «У меня фотография не пришла». 90% обращений связано с тем, что нет фотографии. Дождитесь бумажного постановления, сходите на почту.

Вот, пожалуйста, красивая картинка: (собеседник показывает распечатанное постановление с фотографией нарушения) машина, время и место совершения, какой километр, кто вынес. Постановление дает полную информацию на транспортном средстве.

- На этом постановлении еще и номера военные.

- Это ничего не значит. Мы их оформляем, дополнительно информируем военную автоинспекцию, чтобы она со своей стороны влияла на своих нерадивых водителей.

Информация направляется и через госуслуги. Не дожидаясь, пока до тебя дошагал бумажный носитель, в течение 10-12 дней получаешь информацию, что вот-вот придет постановление. У меня на телефоне стоит мобильное приложение.

- А вы сами попадали на штрафы?

- Я добропорядочный водитель. Я каждый год с семьей езжу в Крым. А там платные дороги, практически автобаны. Но всегда стараюсь избавить семью от лишних рисков превышения скорости, сберечь нервы и семейный бюджет.

- Когда система фотовидеофиксации только начиналась, были такие комментарии. Люди строили версии, что есть номера, исключенные из базы. Например, автомашины администрации Псковской области.

- Господь с вами. Наоборот, представители различных администраций вызванивают: «Там наши машины не попадали»? Просто нажать кнопку «Delete» не получится. Подобный вариант невозможно по базе провести. Следы всегда остаются. Нас проверяют прокуратура, подразделения полиции. Любое не вынесенное постановление не останется без внимания.

- К вопросу о хитростях. Есть сеточки на номерах, приспособления чтобы закрыть номер, какое-то специальное освещение.

- Полная ерунда. Я тоже езжу по дорогам Российской Федерации. Вижу, что кто-то прикрывает задние номера. Действительно, достаточно прикрыть одну букву или символ. Но если это увидит инспектор на дороге, вы автоматически попадает на лишение водительского удостоверения или штраф 5000 рублей. Стоит ли с этим связываться? У нас таких случаев практически не бывает.

Зачастую регистрационные знаки выцветают. Но все равно современная техника позволяет прочитать номер даже в ночное время с помощью инфракрасного излучения. А днем все прекрасно видно. К примеру, даже если цифра шесть не читается, половина круга закрыта, мы все равно понимаем что это шестерка. Потому что иного варианта в цифре не предвидится. Дополнительно мы смотрим марку и модель. Комбинаций не так много, крайне трудно уйти от административной ответственности.

Штраф для депутата

- Есть спецкатегории водителей, против них невозможно применить административную ответственность. Скажем, судьи.

- Есть, но при личном составлении материала, когда сотрудник остановил человека на дороге. А мы привлекаем собственника.

- Допустим, приходит штраф. Чисто теоретически допустим, что в машине собственник - судья. Каков порядок действий?

- Человек имеет права на обжалование. Наша база не показывает место работы. Мы не видим, человек на рынке торгует, или он сидит в администрации Псковской области, или он работник правоохранительных органов, или сотрудник судебного департамента. Мы видим «Иванов Иван Иванович». Адрес, число, месяц, год рождения. Честно говоря, в моей истории судьи или депутаты ни разу не обжаловали. Не было такого, чтобы кто-то пользовался судебным или депутатским иммунитетом и просил отменить штраф, потому что он судья, адвокат, депутат.

- А если заведомо известно, что это, к примеру, номера депутата Государственной Думы? Или скажем, номер дипломатического работника? Красные номера также фиксируются?

- На общих основаниях. Транспортное средство принадлежит не консулу, не дипломатическому работнику. Мы выносим постановление в отношении юридического лица - посольства. Не обязательно, что за рулем консул. Автомашиной может управлять обычный вольнонаемный работник. В моей истории не было ни одного случая, чтобы посольство иностранного государства обжаловало наше постановление. В любом случае, мы направляем информацию собственнику - в посольство в Москву. Думаю, из-за 250 рублей никто не будет пачкать статус государства. Могут обжаловать, но такого ни разу не было, чтобы обжалование шло со стороны депутата, прокурора, дипломатического работника.

«Тренога» - почти как табельное оружие

- Давайте перейдем к более жизненным вопросам. «Псковавтодор» выставляет «треноги» по утвержденным вами местам дислокации. Последнее время мобильные комплексы постоянно стоят в Уграде. До этого были в Пскове. Почему в городе этих камер не видно и они чаще в районе?

- Показываю сегодняшний пример - заместитель начальника управления ГИБДД Псковской области Юрий Шестаков утвердил план расположения всех комплексов на область в ноябре. Сегодня они стоят в Уграде. Почему в Уграде? А потому что отдел анализа ГИБДД предоставил нам документ о местах концентрации и предаварийных участках. У нас на участке трассы 6+300 метров в пределах от Пскова до Неелово произошло несколько ДТП. Место для дислокации камер выбрано не просто так.

Два комплекса постоянно работает в городе, два комплекса - постоянно на трассе в пределах Псковского района и близлежащих. Два мобильных комплекса работают на участке от Пскова до границы с Ленинградской областью. Два комплекса имеют место дислокации в Бежаницах, охватывают Пушкинские Горы, Порхов, Локнянский и Бежаницкий районы. Два комплекса работают в Великих Луках, охватывают близлежащие районы. Практически все районы нами прикрыты. Комплексы четко распределены. Великолукский не поедет в Псков. Дислокация комплексов меняется и утверждается каждый месяц.

У «Псковавтодора» есть схема, путевой лист. Мобильный комплекс, как табельное оружие, четко закреплен за конкретным сотрудником. Расписано время работы, и даже направление в котором нацелен комплекс. Приехал, поставил, как положено - три метра от края проезжей части. Кстати, у каждой камеры есть номер, он обязательно указывается в постановлении об административном правонарушении.

В любом случае у камер есть утвержденные места дисклокации и обоснование. Сегодня вы их заметили в городе, завтра они попались на глаза в районе. 5 экипажей и 10 комплексов разъезжаются одновременно по разным местам. И плюс одна машина с «Парконом».

- У вас в документе написано, что «треноги» работают 9 до 18 часов. Они не используются в вечернее время и в выходные дни из-за трудового законодательства? Или есть другие причины?

- Применять в вечернее время их не позволяет качество материала и требования безопасности. Стационарные комплексы фотовидеофиксации, которые вы видите на опорах, имеют целые инфракрасные блоки для ночной съемки. Они прекрасно «видят» ночью.

Мобильные комплексы КРИС-Пэто приборы предыдущего поколения. Администрация Псковской области рассматривает возможность приобрести до нового года 6 новых комплексов и 6 человек набрать в штат. Что касается работы в выходные дни, когда наступает горячая пора с мая по сентябрь, и жители Санкт-Петербурга едут на дачи, «Псковавтодор» идет нам навстречу и выставляет комплексы в субботу и в воскресенье.

«Паркон» работает ежедневно

- Комплекс «Паркон» работает много лет. Насколько я понимаю, он охватывает только часть улиц. Насколько сложно добавлять в программу новые адреса? Очень часто экипажи ДПС выезжают на новую улицу Юности. Почему просто не пропустить «Паркон»?

- На этой улице работает «Паркон». Изначально с открытием улицы Юности народ стал машины бросать. Когда возник вопрос об автобусном маршруте, администрация Пскова обратилась с просьбой направить «Паркон» на улицу Юности. Выписано огромное количество постановлений. Сейчас на этой улице стало поспокойнее, но комплекс продолжает работать. «Паркон» в этом районе работает по кругу - улице Инженерной с заходом на Юности, Звездной, с разворотом в обратном направлении. Комплекс должен пройти два раза, чтобы зафиксировать факт стоянки.

- У нас много улиц охвачено «Парконом»?

- Маршрут следования комплекса четко расписан и утвержден. К примеру, в списке есть улицы Западная, Советская, Звездная, Красноармейская, Вокзальная, Петровская, Воровского, Крестовское шоссе, Октябрьская площадь, Рижский проспект, Коммунальная, Некрасова, Гражданская, Конная, Чудская, Кузнецкая, Труда и т.д. Это не одна улица. Комплекс ежедневно идет по такому маршруту.

ГИБДД Пскова попросило включить «Паркон» на улице Петровской, где стали заставлять машинами. Съездил, посмотрел, стоит знак «Стоянка запрещена» по нечетным дням на левой стороне у детской поликлиники. По нечетным дням с ноября там будет работать «Паркон». Практически все улицы охвачены, сами видите, какой богатый маршрут. Это каждый день.

Стоп-линия и проезд на красный

- Какие виды нарушений сейчас фиксируют камеры в Пскове? Превышение скорости, парковка…

- Превышение скорости, парковка. У нас в связи с новым контрактом появился комплекс на перекрестке Рижский проспект и Максима Горького. Он фиксирует стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора.

В этом году должны установить еще два «перекрестка». В первую очередь, до Нового года комплекс будет установлен на перекрестке Коммунальная - Западная. Кроме того, будут пробовать устанавливать на перекрестке Рижский проспект - Юбилейная. Перекресток сложный из-за масштабности.

- Какие камеры самые «урожайные»?

- Одна из самых больших количеству в Заполье на границе с Ленинградской области. Это связано с большим потоком транзитного транспорта. Чемпион октября месяца - камера в Пскове на Юбилейной, у д.36 - 2600 нарушений за месяц. В остальных случаях это всегда трасса. Карпово - 2000 нарушений, Стремутка - 1500, Соловьи - 1300, Щирск - 1200, Заполье - 1000.

Беседовал Денис Бахтин, фото: Вадим Боченков