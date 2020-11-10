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«Пусть светится как новогодняя елка»: ГИБДД Пскова о безопасности ребенка на дороге

Взрослые должны подавать детям пример в части ношения светоотражателей. Такое мнение высказала старший инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы стараемся на ребенка повестить светоотражающий элемент, а сами вообще об этом не думаем», - заметила Юлия Федорова. Когда она приходит на профилактические беседы по безопасности в рабочие коллективы на предприятия, в воинские части, нередко из 50 человек только у пяти есть светоотражающий элемент.

По словам старшего инспектора, только личный пример родителей, близких членов семьи будет действенным для детей.

Она также ответила на вопрос, сколько светоотражателей нужно ребенку. «Пусть лучше светится как новогодняя елка, но его будет видно издалека, это еще одна мера безопасности», - сказала Юлия Федорова.