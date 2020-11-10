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В Пскове пешеходы получают штрафы, когда не смотрят по сторонам на проезжей части

Отвлекаться от виртуальной жизни, переходя дорогу, призвала старший инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

В Пскове пешеходы могут быть привлечены к административной ответственности за то, что не смотрят по сторонам при переходе дороги. Нередко, выходя на дорогу, люди продолжают смотреть в мобильный телефон, забывая про элементарные правила безопасности, знакомые с детства - просто посмотреть по сторонам.

Юлия Федорова напомнила, что пешеход в наушниках может не услышать звуковые сигналы приближающейся машины скорой помощи, пожарной службы.

В Пскове, по ее словам, отмечены факты, когда пешеходов привлекали к административной ответственности после наезда автомашины. «Девушка 19 лет была сбита машиной. Вышла на пешеходный переход, не убедившись в безопасности маневра. Камера зафиксировала, что она ни разу не посмотрела по сторонам, когда вышла на проезжую часть», - рассказала Юлия Федорова.