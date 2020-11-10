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АвтоМир / Официально

Предложение по организации кругового движения на перекрестке Шестака - Доставалова доработают

11.11.2020 16:58|ПсковКомментариев: 0

Предложение по организации кругового движения на пересечении улиц Шестака и Майора Доставалова в Пскове будет доработано. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данный вопрос был повторно вынесен на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения 11 ноября.

Предлагается нанести дорожную разметку и временно сделать круговое движение по одной полосе. Соответствующие изменения на указанном участке улицы предлагаются в связи с увеличением потока транспорта в новый инфекционный корпус. Если водителям будет двигаться комфортно по временной схеме, ее можно будет сделать постоянной.

Как сообщил представитель ГИБДД Пскова Владимир Кириллов, ГОСТ разрешает проведение эксперимента (средств организации движения, не предусмотренных ГОСТом) только с согласия федерального органа ГИБДД, а для этого необходимо подготовить и направить на федеральный уровень соответствующую техническую документацию.

Глава городской администрации Александр Братчиков принял решение разработать план для согласования в ГИБДД с привлечением Военной автомобильной инспекции, поскольку участок на пересечении улиц Шестака и Майора Доставалова располагается на землях военведа.

Теги: #ГИБДД #пдд #дорожное движение
Источник: Псковская Лента Новостей
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