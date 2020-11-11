Изменен график приема в подразделениях МРЭО Псковской области

Изменен порядок и график приема граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
В связи с наличием сбоев в работе Единого портала государственных и муниципальных услуг Госавтоинспекция организовала прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг другими доступными способами. В МРЭО Пскова и Великих Лук прием организован также с использованием систем управления электронными очередями, в остальных районных регистрационно-экзаменационных подразделениях - в режиме «живой очереди».
Также с 3 ноября изменен режим работы в следующих регистрационно-экзаменационных подразделениях:
Режим работы МРЭО ГИБДД по Псковской области
|
Рабочие дни
|
Период работы
|
Обеденный перерыв
|
вторник
|
с 8.00 до 19.00
|
с 12.30 до 13.30
|
среда
|
с 8.00 до 19.00
|
с 12.30 до 13.30
|
четверг
|
с 8.00 до 19.00
|
с 12.30 до 13.30
|
пятница
|
с 8.00 до 19.00
|
с 12.30 до 13.30
|
суббота
|
с 8.00 до 19.00
|
с 12.30 до 13.30
|
воскресенье
|
С 8.00 до 15.00
|
без обеденного перерыва
Режим работы РЭО ГИБДД по г. Великие Луки
|
Рабочие дни
|
Период работы
|
Обеденный перерыв
|
вторник
|
с 8.30 до 19.00
|
с 12.45 до 14.00
|
среда
|
с 8.30 до 19.00
|
с 12.45 до 14.00
|
четверг
|
с 8.30 до 19.00
|
с 12.45 до 14.00
|
пятница
|
с 8.30 до 19.00
|
с 12.45 до 14.00
|
суббота
|
с 8.00 до 16.00
|
без обеденного перерыва
|
воскресенье
|
С 8.00 до 14.00
|
без обеденного перерыва
Режим работы РЭГ ГИБДД по Порховскому району
|
Рабочие дни
|
Период работы
|
Обеденный перерыв
|
вторник
|
с 8.30 до 17.00
|
с 12.00 до 13.00
|
среда
|
с 8.30 до 17.00
|
с 12.00 до 13.00
|
четверг
|
с 8.30 до 17.00
|
с 12.00 до 13.00
|
пятница
|
с 8.30 до 17.00
|
с 12.00 до 13.00
|
суббота
|
с 8.00 до 17.00
|
с 12.00 до 13.00
|
воскресенье
|
С 9.00 до 14.00
|
без обеденного перерыва
Режим работы РЭГ ГИБДД «Невельский»
|
Рабочие дни
|
Период работы
|
Обеденный перерыв
|
вторник
|
с 8.30 до 18.00
|
с 12.30 до 13.30
|
среда
|
с 8.30 до 18.00
|
с 12.30 до 13.30
|
четверг
|
с 8.30 до 18.00
|
с 12.30 до 13.30
|
пятница
|
с 8.30 до 18.00
|
с 12.30 до 13.30
|
суббота
|
с 8.30 до 17.00
|
с 12.30 до 13.30
|
воскресенье
|
с 9.00 до 14.00
|
без обеденного перерыва
Режим работы РЭГ ГИБДД «Бежаницкий»
|
Рабочие дни
|
Период работы
|
Обеденный перерыв
|
вторник
|
с 9.00 до 20.00
|
с 13.00 до 14.00
|
среда
|
с 9.00 до 20.00
|
с 13.00 до 14.00
|
четверг
|
с 9.00 до 20.00
|
с 13.00 до 14.00
|
пятница
|
с 9.00 до 20.00
|
с 13.00 до 14.00
|
суббота
|
с 8.00 до 18.00
|
с 13.00 до 14.00
Режим работы РЭГ ГИБДД «Дедовичский»
|
Рабочие дни
|
Период работы
|
Обеденный перерыв
|
вторник
|
с 8.00 до 18.00
|
с 12.00 до 13.00
|
среда
|
с 8.00 до 18.00
|
с 12.00 до 13.00
|
четверг
|
с 8.00 до 18.00
|
с 12.00 до 13.00
|
пятница
|
с 8.00 до 18.00
|
с 12.00 до 13.00
|
суббота
|
с 8.00 до 18.00
|
с 12.00 до 13.00