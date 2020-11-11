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АвтоМир / Официально

Изменен график приема в подразделениях МРЭО Псковской области

12.11.2020 17:44|ПсковКомментариев: 0

Изменен порядок и график приема граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

В связи с наличием сбоев в работе Единого портала государственных и муниципальных услуг Госавтоинспекция организовала прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг другими доступными способами. В МРЭО Пскова и Великих Лук прием организован также с использованием систем управления электронными очередями, в остальных районных регистрационно-экзаменационных подразделениях - в режиме «живой очереди».

Также с 3 ноября изменен режим работы в следующих регистрационно-экзаменационных подразделениях:

Режим работы МРЭО ГИБДД по Псковской области

Рабочие дни

 

Период работы

Обеденный перерыв

вторник

 

с 8.00 до 19.00

с 12.30 до 13.30

среда

 

с 8.00 до 19.00

с 12.30 до 13.30

четверг

 

с 8.00 до 19.00

с 12.30 до 13.30

пятница

с 8.00 до 19.00

с 12.30 до 13.30

 

суббота

 

с 8.00 до 19.00

с 12.30 до 13.30

воскресенье

 

С 8.00 до 15.00

без обеденного перерыва

 

Режим работы РЭО ГИБДД по г. Великие Луки

Рабочие дни

 

Период работы

Обеденный перерыв

вторник

 

с 8.30 до 19.00

с 12.45 до 14.00

среда

 

с 8.30 до 19.00

с 12.45 до 14.00

четверг

 

с 8.30 до 19.00

с 12.45 до 14.00

 

пятница

с 8.30 до 19.00

с 12.45 до 14.00

 

суббота

 

с 8.00 до 16.00

без обеденного перерыва

воскресенье

 

С 8.00 до 14.00

без обеденного перерыва

 

Режим работы РЭГ ГИБДД по Порховскому району

Рабочие дни

 

Период работы

Обеденный перерыв

вторник

 

с 8.30 до 17.00

с 12.00 до 13.00

среда

 

с 8.30 до 17.00

с 12.00 до 13.00

четверг

 

с 8.30 до 17.00

с 12.00 до 13.00

пятница

с 8.30 до 17.00

с 12.00 до 13.00

 

суббота

 

с 8.00 до 17.00

с 12.00 до 13.00

воскресенье

 

С 9.00 до 14.00

без обеденного перерыва

 

Режим работы РЭГ ГИБДД «Невельский»

Рабочие дни

 

Период работы

Обеденный перерыв

вторник

 

с 8.30 до 18.00

с 12.30 до 13.30

среда

 

с 8.30 до 18.00

с 12.30 до 13.30

четверг

 

с 8.30 до 18.00

с 12.30 до 13.30

пятница

с 8.30 до 18.00

с 12.30 до 13.30

 

суббота

 

с 8.30 до 17.00

с 12.30 до 13.30

воскресенье

 

с 9.00 до 14.00

без обеденного перерыва

 

Режим работы РЭГ ГИБДД «Бежаницкий»

Рабочие дни

 

Период работы

Обеденный перерыв

вторник

 

с 9.00 до 20.00

с 13.00 до 14.00

среда

 

с 9.00 до 20.00

с 13.00 до 14.00

четверг

 

с 9.00 до 20.00

с 13.00 до 14.00

пятница

с 9.00 до 20.00

с 13.00 до 14.00

 

суббота

 

с 8.00 до 18.00

с 13.00 до 14.00

 

Режим работы РЭГ ГИБДД «Дедовичский»

Рабочие дни

 

Период работы

Обеденный перерыв

вторник

 

с 8.00 до 18.00

с 12.00 до 13.00

среда

 

с 8.00 до 18.00

с 12.00 до 13.00

четверг

 

с 8.00 до 18.00

с 12.00 до 13.00

пятница

с 8.00 до 18.00

с 12.00 до 13.00

 

суббота

 

с 8.00 до 18.00

с 12.00 до 13.00
Госавтоинспекция обращает внимание на необходимость соблюдения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (ношение одноразовых или многоразовых масок, соблюдение социальной дистанции) при посещении регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. «Помните, что только ваше ответственное поведение позволит не допустить распространение инфекции и сохранить жизнь и здоровье всем участникам дорожного движения», - отметили в ведомстве.

 

Теги: #МРЭО #МРЭО ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
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