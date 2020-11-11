АвтоМир / Официально

Изменен график приема в подразделениях МРЭО Псковской области

Изменен порядок и график приема граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

В связи с наличием сбоев в работе Единого портала государственных и муниципальных услуг Госавтоинспекция организовала прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг другими доступными способами. В МРЭО Пскова и Великих Лук прием организован также с использованием систем управления электронными очередями, в остальных районных регистрационно-экзаменационных подразделениях - в режиме «живой очереди».

Также с 3 ноября изменен режим работы в следующих регистрационно-экзаменационных подразделениях:

Режим работы МРЭО ГИБДД по Псковской области

Рабочие дни Период работы Обеденный перерыв вторник с 8.00 до 19.00 с 12.30 до 13.30 среда с 8.00 до 19.00 с 12.30 до 13.30 четверг с 8.00 до 19.00 с 12.30 до 13.30 пятница с 8.00 до 19.00 с 12.30 до 13.30 суббота с 8.00 до 19.00 с 12.30 до 13.30 воскресенье С 8.00 до 15.00 без обеденного перерыва

Режим работы РЭО ГИБДД по г. Великие Луки

Рабочие дни Период работы Обеденный перерыв вторник с 8.30 до 19.00 с 12.45 до 14.00 среда с 8.30 до 19.00 с 12.45 до 14.00 четверг с 8.30 до 19.00 с 12.45 до 14.00 пятница с 8.30 до 19.00 с 12.45 до 14.00 суббота с 8.00 до 16.00 без обеденного перерыва воскресенье С 8.00 до 14.00 без обеденного перерыва

Режим работы РЭГ ГИБДД по Порховскому району

Рабочие дни Период работы Обеденный перерыв вторник с 8.30 до 17.00 с 12.00 до 13.00 среда с 8.30 до 17.00 с 12.00 до 13.00 четверг с 8.30 до 17.00 с 12.00 до 13.00 пятница с 8.30 до 17.00 с 12.00 до 13.00 суббота с 8.00 до 17.00 с 12.00 до 13.00 воскресенье С 9.00 до 14.00 без обеденного перерыва

Режим работы РЭГ ГИБДД «Невельский»

Рабочие дни Период работы Обеденный перерыв вторник с 8.30 до 18.00 с 12.30 до 13.30 среда с 8.30 до 18.00 с 12.30 до 13.30 четверг с 8.30 до 18.00 с 12.30 до 13.30 пятница с 8.30 до 18.00 с 12.30 до 13.30 суббота с 8.30 до 17.00 с 12.30 до 13.30 воскресенье с 9.00 до 14.00 без обеденного перерыва

Режим работы РЭГ ГИБДД «Бежаницкий»

Рабочие дни Период работы Обеденный перерыв вторник с 9.00 до 20.00 с 13.00 до 14.00 среда с 9.00 до 20.00 с 13.00 до 14.00 четверг с 9.00 до 20.00 с 13.00 до 14.00 пятница с 9.00 до 20.00 с 13.00 до 14.00 суббота с 8.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00

Режим работы РЭГ ГИБДД «Дедовичский»

Рабочие дни Период работы Обеденный перерыв вторник с 8.00 до 18.00 с 12.00 до 13.00 среда с 8.00 до 18.00 с 12.00 до 13.00 четверг с 8.00 до 18.00 с 12.00 до 13.00 пятница с 8.00 до 18.00 с 12.00 до 13.00 суббота с 8.00 до 18.00 с 12.00 до 13.00