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ГИБДД получит приборы для экспресс-тестов на наркотики и алкоголь

Автоинспекторы в скором времени получат новые приборы, позволяющие быстро определить наличия алкоголя или наркотиков у водителей, сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

«Это не алкотестер – это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков – ред.). Такие проверки должны быть внедрены», - цитирует Черникова РИА Новости.

Он пояснил, что индикаторы позволят инспекторам за считанные секунды определить, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть – в выдыхаемом воздухе. «Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне определять наркотическое вещество», - добавил Черников.

По его словам, индикатор (один из них определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд) позволит инспектору «вычленить употреблявших из транспортного потока». Только потом водителя отправят на медосвидетельствование. При этом сесть за руль полицейский ему уже не позволит.