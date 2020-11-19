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С 1 января россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку

Водители с 1 января не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут сами комплектовать их, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Ранее Минздрав утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки, в ней должны быть маски, перчатки, бинты, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкция по оказанию первой помощи.

«С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России №1080н», - говорится в сообщении.

При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до 1 января, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.

«Мы уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости», - подчеркнули в Минздраве.