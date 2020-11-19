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ГИБДД призвала псковичей к осторожности на дорогах

ГИБДД призывает водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть очень внимательными на дороге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

«Осенне-зимний период – далеко не самое лучшее время для водителей и пешеходов. И это требует от них максимальной собранности и осторожности. Грязь, слякоть и наледь на проезжей части "работают" не на безопасность участников дорожного движения. С наступлением зимнего сезона темнеть начинает раньше, видимость на дорогах заметно ухудшается. Темное время суток требует от каждого участника дорожного движения – и пешехода, и водителя - повышенного внимания. Это трудное время и для ходьбы, и для поездок. Как показывает практика, причиной значительного числа наездов на пешеходов является внезапное появление людей на проезжей части дороги в неустановленном месте», - отметили в ведомстве.

Для предотвращения автоаварий Госавтоинспекция региона напоминает псковичам, что следует строго соблюдать требования Правил дорожного движения. В частности, водители должны помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров. А для пешеходов обязательным атрибутом должны стать световозвращающие элементы.