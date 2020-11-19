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Десятки нелегальных газовых заправок выявили в России

Российские регионы наводнили нелегальные заправки пропан-бутана (АГЗС). Не соблюдая технику безопасности, владельцы ставят ангары около магазинов, а работать приводят мигрантов, рассказал вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев.

С октября по ноябрь представители НТС провели рейды по регионам России, чтобы выявить незаконные заправки сжиженного углевородородного газа (СУГ). По итогам составлен список с десятками адресов и фотографий недобросовестных АГЗС из Ленинградской, Пензенской, Саратовской и Самарской областей, пишет газета «Известия».

Многие газовые заправки работают с серьезными нарушениями норм безопасности. Есть и те, кто занимается этим нелегально, сказали в НТС. По данным организации, в региональные прокуратуры также поступили обращения от граждан по поводу этой проблемы. В НТС отметили, что сегодня в России около 5 тыс. заправок СУГ, количество нелегальных среди них может исчисляться сотнями. Представители бизнеса планируют направить данные в компетентные органы.

В Ростехнадзоре подтвердили проблему распространения теневых заправок СУГ в России. В федеральной службе отметили, что мелкие предприниматели не регистрируют свой бизнес официально и избегают соблюдения установленных государством требований.