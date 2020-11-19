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В ГИБДД рассказали об изменениях в сдаче экзамена на водительские права

Глава ГИБДД России Михаил Черников высказался об особенностях экзамена на водительские права по новым правилам с сокращенной площадкой.

По словам руководителя ведомства, инспекторы будут уделять особое внимание навыкам вождения в реальной обстановке. Речь идет о дорожных ситуациях на автострадах, развязках, перекрестках.

«В большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители, и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков», — рассказал Черников. Глава Госавтоинспекции считает, что это позволит в полной степени оценить навыки водителя. Кроме того, расширенная линейка упражнений даст «возможность сотруднику ГИБДД понять, насколько водитель будет безопасен».

«У нас достаточно много молодых водителей погибает на улицах. Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении», — цитирует Черникова РИА Новости.

Новые правила вступят в силу с апреля 2021 года. Ошибки и нарушения будут разделены на несколько групп: по одному, два и три балла. Для сдачи экзамена необходимо набрать не больше пяти баллов. Экзамен заканчивается сразу после некоторых нарушений, например, из-за непристегнутого ремня безопасности или использования телефона за рулем.

Основанием для аннулирования результатов экзамена теперь станет решение комиссии, в которую будут входить как минимум три должностных лица.