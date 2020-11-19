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В России изменят теоретическую часть экзамена на права

В России изменят билеты к экзамену на водительские права. В них будет учитываться статистика аварийности и причины ДТП. Как передает РИА Новости, об этом рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

По его словам, при ДТП оформляется пакет документов, которые затем попадают в аналитическую систему. С ее помощью можно отслеживать, где растет аварийность и почему происходят ДТП. «Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий», - пояснил Шеюхин.

До этого ведомство отказалось от идеи увеличить количество вопросов в теоретическом экзамене на водительские права, их останется 20. Если кандидат в водители допустит две ошибки в разных тематических блоках, ему будет дано еще 10 минут, чтобы ответить еще на 10 вопросов из двух дополнительных тематических блоков из тех же групп, на ответы из которых были даны неверные ответы.

В конце ноября министерство подготовило приказ с изменениями в сдаче теоретической части экзамена на водительские права. Так, с 2021 года проведение теоретической части станут записывать на видеокамеры. Кроме того, ГИБДД рассматривает возможность использовать беспилотные автомобили с сенсорными педалями на экзамене для получения водительского удостоверения.