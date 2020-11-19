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В РФ вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС

В России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС). Теперь в верхней части лицевой стороны прав будет располагаться надпись «Водительское удостоверение» на трех языках.

«Надписи: "Водительское удостоверение", "Permis de conduir", "Driving Licence", выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности», - уточняется в приказе.

Кроме того, в ПТС будут вноситься сведения о сроки государственной регистрации, количестве сидячих мест и технически допустимой массе, передает РИА Новости.

Свидетельство о регистрации транспортного средства пополнится данными о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.