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С начала года в Пскове 14 водителей уехали с места ДТП с пострадавшими

С начала года в Пскове произошло 14 ДТП с пострадавшими, когда водители скрылись с места происшествия. Об этом рассказал начальник ГИБДД УМВД России по г. Пскову Владимир Папорт 4 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Все 14 водителей установлены и привлечены к административной ответственности. За данное правонарушение предусмотрена ответственность - арест до 15 суток либо лишение права управления один год.

С начала года произошло и более 400 ДТП с материальным ущербом, в которых водители с места ДТП скрылись. Группой исполнения административного законодательства проведена большая работа, установлены больше 150 участников таких происшествий. Часть таких водителей установить не предоставляется возможным.