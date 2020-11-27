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МВД обяжет автошколы в течение пяти дней передавать данные об учениках

Автошколы в течение пяти дней с момента обучения должны будут передавать в полицию информацию о кандидатах в водители. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект приказа МВД.

Данные о сформированных учебных группах вносятся должностным лицом в информационную систему, предназначенную для обеспечения деятельности подразделений Госавтоинспекции. Все сведения об учениках будут передаваться с соблюдением требований о персональных данных.

Новый порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами начнет действовать с 1 апреля 2021 года. С этой даты вступит в силу и новый административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. В прошлое уйдет один экзамен - так называемая площадка. Вся практика будет приниматься непосредственно в условиях дорожного движения. В «полевых» условиях будут проверяться навыки парковки и движения задним ходом.

Ранее в МВД предложили допускать к экзаменам на права с 16 лет. В ныне действующем регламенте такого порядка не предусмотрено. Сейчас экзамен можно сдать в 17, а начать водить машину - с 18 лет.

Кроме того, МВД определило перечень оснований для отказа в приеме экзамена в подразделениях ГИБДД в группах от автошкол, пишет ТАСС.

Согласно документу, основаниями для отказа в проведении экзамена в составе организованной группы станут отсутствие сведений об учебной группе, отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, а также приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии. При наличии таких оснований ГИБДД будет направлять в автошколу уведомление с обоснованием причин отказа через заказное письмо, или оно будет вручаться лично представителю автошколы.