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Бизнес попросил снять с обсуждения законопроект о такси

Руководители 200 таксопарков из 30 регионов России направили в Госдуму РФ на имя Вячеслава Володина обращение с критикой законопроекта «О такси». Обеспокоенность бизнеса вызывает обязательная установка в автомобили устройств для контроля за рабочим временем водителей (тахографов) и устройств мониторинга усталости, предусмотренные в законопроекте.

Авторы письма отмечают, что на оборудование каждой машины понадобится порядка 80-100 тысяч рублей без учета трат на ежегодное обслуживание. В стране примерно 1 млн водителей, и на полное переоснащение отрасли нужно почти 100 млрд рублей. Это неизбежно повлечет за собой сокращение до 30% штатных сотрудников таксопарков. В результате многие компании либо разорятся, либо будут работать с нарушениями, сказано в письме. Также бизнес видит риски в требованиях по регулированию тарифов, положении о введении квот на количество машин такси в регионах, тестировании водителей на знание города, пишет газета «Известия».

Нынешняя активность в отношении законопроекта связана с тем, что решения принимаются без обсуждения с профессиональным сообществом, объяснила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее словам, последние поправки были внесены в закрытом режиме, втайне от общественности.

«Мы не знаем, в каком сегодня статусе законопроект, но последняя доступная актуальная редакция нас удивила. Туда внесли нормы, которые не только не смогут решить проблемы рынка, но и ухудшат экономическую ситуацию многих таксопарков. Мы считаем важным обратить на это внимание руководства Госдумы и не допустить принятия законопроекта, который морально устарел и отстал от современных реалий рынка», - отметила Ирина Зарипова.

Законопроект «О такси» внесли в Госдуму в июне 2018 года депутаты Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Виктор Дзюба. В декабре 2018-го его приняли в первом чтении, а во втором и третьем до сих пор не рассматривали.