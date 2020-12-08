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На 45 вопросов ответят за час юные инспектора движения

С 14 по 16 декабря 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» состоится Единое федеральное тестирование учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций по тематике «Безопасность дорожного движения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Регистрация открыта на сайте ЗНАТОКПДД. РФ. По условиям тестирования за 60 минут нужно ответить на 45 вопросов. Победителем считается тот участник, который первым наберет наибольшее количество баллов.