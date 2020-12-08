АвтоМир / Официально

Почти 4800 нарушений правил парковки и стоянки выявлено в Псковской области за 11 месяцев

Почти 4800 нарушений правил парковки и стоянки выявлено в Псковской области за 11 месяцев 2020 года. Об этом рассказал инспектор по исполнению административного законодательства отдела управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Алексей Большаков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По части 4 статьи 12.16 КоАП РФ за несоблюдение требований знаков о разметке остановке и стоянки выявлено 4797 нарушений данной категории. По словам Алексея Большакова, это самое распространенное нарушение

За указанный период выявлено 271 нарушение за стоянку на местах для инвалидов.

Выявлено 843 таких нарушения как остановка на пешеходных переходах или ближе 5 метров перед ним, стоянка на тротуаре.

В январе – ноябре 193 человека оштрафованы за остановку в местах остановки маршрутных транспортных средств. За остановку или стоянку далее 1-го ряда от края проезжей части оштрафованы 84 водителя. За нарушение правил остановки на проезжей части, повлекшее создание препятствий, привлечены 103 человека. Прочих «парковочных» нарушений выявлено 702.