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ГИБДД призывает псковичей к осторожности из-за ожидаемой гололедицы

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными изменениями погодных условий на территории области ожидается осложнение дорожной обстановки. Это потребует как от водителей, так и от пешеходов максимального внимания и собранности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дождь со снегом, гололедица на проезжей части – резко ухудшают ситуацию с безопасностью участников дорожного движения. С наступлением зимнего сезона темнеть начинает раньше, видимость на дорогах заметно ухудшается. Тёмное время суток требует от каждого участника дорожного движения – и пешехода, и водителя - повышенного внимания. Это трудное время и для ходьбы, и для поездок. Как показывает практика, причиной значительного числа наездов на пешеходов является внезапное появление людей на проезжей части дороги в неустановленном месте.

Для предотвращения автоаварий Госавтоинспекция региона напоминает, что следует строго соблюдать требования Правил дорожного движения. В частности, водители должны помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров. А для пешеходов обязательным атрибутом должны стать световозвращающие элементы.

Напомним, по информации ГУ МЧС по Псковской области, утром 16 декабря с периода 07-10 часов, начиная с западных районов, по Псковской области ожидается гололед, местами ледяной дождь, на дорогах гололедица.