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Более 2 млн школьников приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

16.12.2020 10:08|ПсковКомментариев: 0

Завершилась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ правил дорожного движения для школьников 1-4 классов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по дорожному хозяйству и транспорту Псковской области.

Мероприятие, организованное в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проходило на платформе Учи.ру и состояло из интерактивных обучающих и тестовых заданий. В течение двух недель в онлайн-олимпиаде приняли участие 2 млн 246 тыс. 220 школьников из 85 регионов, в том числе из Псковской области.

«Онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" стала одним из самых популярных соревнований за историю Учи.ру, объединив рекордное число детей. Мы очень рады, что вместе с другими организаторами нам удалось сделать по- настоящему важное дело: дать участникам олимпиады жизненно необходимые знания в вопросах безопасности на дорогах», — отметил генеральный директор Учи.ру Илья Паршин.

Высокая популярность олимпиады показала важность этой темы: с каждым годом интенсивность транспортного движения растет, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у детей культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей для сотрудников Госавтоинспекции, педагогических работников и родителей.

«Наша цель ― свести к минимуму число случаев детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе посредством проведения таких профилактических мероприятий, ― отметил заместитель председателя правительства РФ, куратор национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Марат Хуснуллин. ― Я считаю, что подобные олимпиады являются одним из действенных инструментов этой работы, и беспрецедентные цифры по охвату участников мероприятия это подтверждают».

Над разработкой заданий онлайн-олимпиады трудилась большая команда профессионалов, в состав которой вошли специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, образовательной онлайн-платформы Учи.ру и сотрудники ГУОБДД МВД России.

«Зачастую причины того, что дети не соблюдают правил безопасного поведения на дороге, кроются в стремлении подражать нам, взрослым, и самое ужасное – нарушающим правила дорожного движения родителям, – отметил Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Российской Федерации Михаил Черников. — Вместе с Минпросвещения России мы уделяем особое внимание организации работы с детьми в образовательных организациях. Наша общая задача — воспитать грамотных и законопослушных участников дорожного движения. Фундамент этих знаний закладывается в самом раннем детстве и продолжает укрепляться на протяжении всей жизни человека».

«Лучше всего с заданиями справились учащиеся первых классов, труднее всего олимпиада далась третьеклассникам. Легче других для школьников оказались задания, связанные со знанием дорожных знаков, а больше всего ошибок допущено при ответах на вопрос о переходе наземного пешеходного перехода с велосипедом. Мы, как организаторы онлайн-олимпиады, очень рады, что мероприятие получилось и вызвало живой интерес у ребят. Впереди ― новогодние праздники, дети будут больше бывать на улице, и мы надеемся, что это времяпрепровождение будет не только приятным, но и безопасным», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Повысить безопасность дорожного движения помогают не только знания ПДД, но и хорошие дороги. Только за последние два года благодаря дорожному нацпроекту в 83 регионах страны отремонтировали и обустроили около 1400 дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. В этом году в Псковской области в нацпроект вошли три дороги, ведущие к учебным заведениям. Это улица Боровая в Пскове, улица Пригородная в Острове и улица Каштановая в Печорах.

«Несмотря на то, что дороги вблизи образовательных организаций стали безопаснее, профилактика была и остается действенным инструментом предупреждения ДТП, — подчеркнул заместитель министра транспорта РФ – руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк. — Онлайн-олимпиада помогла младшеклассникам получить знания и навыки, которые им очень пригодятся в дальнейшем. В результате получилось хорошее, качественное, полезное мероприятие, и работа в этом направлении должна быть продолжена!»

Напомним, всероссийская онлайн-олимпиада для младшеклассников проходила с 30 ноября по 11 декабря. Организаторами мероприятия выступили АНО «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Росавтодором в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По окончании олимпиады участники получили не только сертификаты и памятные дипломы, но и знания основ безопасного поведения на дорогах.

Теги: #Олимпиада #школьники #национальные проекты #Безопасные дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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